Фитнес-тренеры назвали оптимальную температуру для зимних тренировок
Из-за низких температур и специфических погодных условий беговые тренировки зимой должны проходить иначе, чем летние.
Из-за низких температур и специфических погодных условий беговые тренировки зимой должны проходить иначе, чем летние.
О том, как правильно бегать зимой, порталу Vokrugsveta.ru рассказали:
Михаил Прыгунов, фитнес-тренер, сооснователь проекта FitStars.
Юрий Аверьянов, фитнес-тренер, сеть клубов DDX Fitness.
Это необходимо, чтобы подготовить мышцы к нагрузке и избежать травм. Разогревать суставы, выполняя разминку, лучше еще в теплом помещении — так, выйдя на улицу, вы уже будете готовы к нестабильной ледяной поверхности земли или асфальта.
Не бегите слишком широко, старайтесь делать шаги меньше, но чаще. Это уменьшит риск травм на особенно скользких участках.
«Дышите ровно и глубоко. Холодный воздух может сделать вдох через рот довольно неприятным. В таком случае, вы можете снизить темп и делать вдох через нос, а выдох — ртом», — советует Михаил Прыгунов.
«Если же темп бега выше и дыхания через рот не избежать, стоит прижать кончик языка к небу. Выход производите привычно через рот», — добавляет Юрий Аверьянов.
Планируйте маршрут и тренировочную программу так, чтобы минимизировать остановки. Остановившись, вы быстро теряете тепло. Лучше заканчивать тренировку возле дома (или клуба), а не посреди парка, чтобы не переохладиться, шагая к теплому помещению.
«Не стоит бегать при температуре ниже −20°C, это грозит пагубным воздействие для легких при интенсивной нагрузке и переохлаждением при невысоком темпе бега», предупредил Юрий Аверьянов.
Холодный воздух может сушить кожу и дыхательные пути. Регулярное увлажнение помогает поддерживать слизистые оболочки в здоровом состоянии, до, после и во время тренировок.
Зимой важно поддерживать организм питательными веществами. Обращайте больше внимания на содержание в рационе достаточного количества белка, витаминов и минералов.