Фитнес-тренеры назвали оптимальную температуру для зимних тренировок

О том, как правильно бегать зимой, порталу Vokrugsveta.ru рассказали:

Михаил Прыгунов, фитнес-тренер, сооснователь проекта FitStars.

Юрий Аверьянов, фитнес-тренер, сеть клубов DDX Fitness.

1. Обязательно выполняйте разминку.

Это необходимо, чтобы подготовить мышцы к нагрузке и избежать травм. Разогревать суставы, выполняя разминку, лучше еще в теплом помещении — так, выйдя на улицу, вы уже будете готовы к нестабильной ледяной поверхности земли или асфальта.

2. Бегите аккуратно.

Не бегите слишком широко, старайтесь делать шаги меньше, но чаще. Это уменьшит риск травм на особенно скользких участках.

3. Согревайте вдыхаемый воздух.

«Дышите ровно и глубоко. Холодный воздух может сделать вдох через рот довольно неприятным. В таком случае, вы можете снизить темп и делать вдох через нос, а выдох — ртом», — советует Михаил Прыгунов.

«Если же темп бега выше и дыхания через рот не избежать, стоит прижать кончик языка к небу. Выход производите привычно через рот», — добавляет Юрий Аверьянов.

4. Старайтесь не останавливаться.

Планируйте маршрут и тренировочную программу так, чтобы минимизировать остановки. Остановившись, вы быстро теряете тепло. Лучше заканчивать тренировку возле дома (или клуба), а не посреди парка, чтобы не переохладиться, шагая к теплому помещению.

5. Не тренируйтесь в сильный мороз.

«Не стоит бегать при температуре ниже −20°C, это грозит пагубным воздействие для легких при интенсивной нагрузке и переохлаждением при невысоком темпе бега», предупредил Юрий Аверьянов.

6. Соблюдайте водный баланс.

Холодный воздух может сушить кожу и дыхательные пути. Регулярное увлажнение помогает поддерживать слизистые оболочки в здоровом состоянии, до, после и во время тренировок.

7. Стройте питание с учетом тренировок.

Зимой важно поддерживать организм питательными веществами. Обращайте больше внимания на содержание в рационе достаточного количества белка, витаминов и минералов.