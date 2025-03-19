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Фитнес-клуб в Петербурге запретил посетительницам ходить в бикини

Вместо этого девушкам предложили надеть слитные купальники или буркини.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Спортивные клубы нередко удивляют посетителей необычными правилами: посетителям все чаще запрещают снимать тренировки на видео, а иногда даже помогать друзьям, потому что это расценивается как неоплачиваемая услуга тренера.

Тем не менее, петербургский фитнес-центр нашел, чем удивить своих клиентов: как рассказывает «АиФ», посетительницам сети клубов Fitness Plaza запретили заходить в бассейн в бикини и других открытых моделях купальников.

Помимо бикини запретили также микрокини, бандо (без бретелек) и вообще любые не слитные модели. Вместо этого женщинам предлагают надевать слитные купальники или такие, где плавки полностью закрывают ягодицы. Кроме этого в списке рекомендаций значатся купальники с рукавами, шортами и даже буркини — традиционный мусульманский костюм, закрывающий даже голову (но оставляющий открытым лицо).

Издание пишет, что нововведение инициировано владельцем сети Анаром Амирслановым. Посетители обсуждают, что новые правила напоминают религиозные установки — некоторые клиентки уже обратились в комитет по межнациональным отношениям Санкт-Петербурга с жалобой.

Журналист «АиФ» представился посетителем клуба, чтобы получить информацию из первых уст — вот какой ответ он получил от администратора Fitness Plaza: «Главное, чтобы был у нее слитный купальник — чтобы живот закрывал и сзади ягодицы должны быть прикрыты. Никаких стрингов и бикини. Просто к нам многие так ходили, а у нас дети маленькие плавают, групповые программы проходят. Так что запрещено, чтобы все открыто было. Требуется, чтобы там ничего у девушек не было видно».

Власти города пока не отреагировали на ситуацию, и недовольные посетители продолжают обсуждать ее в соцсетях (а довольные, вероятно, просто ходят в клуб).