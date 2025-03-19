Фитнес-клуб в Петербурге запретил посетительницам ходить в бикини

Журналист «АиФ» представился посетителем клуба, чтобы получить информацию из первых уст — вот какой ответ он получил от администратора Fitness Plaza: «Главное, чтобы был у нее слитный купальник — чтобы живот закрывал и сзади ягодицы должны быть прикрыты. Никаких стрингов и бикини. Просто к нам многие так ходили, а у нас дети маленькие плавают, групповые программы проходят. Так что запрещено, чтобы все открыто было. Требуется, чтобы там ничего у девушек не было видно».