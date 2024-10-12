Фитнес-эксперт назвал главные правила гигиены в спортзале

Во-первых, руки в перчатках сильно потеют, и вряд ли в клубе уделяют должное внимание их обработке и сушке. Во-вторых, при занятиях боксом клиенты часто получают травмы лица, носа, может пойти кровь, которая также остается на перчатках. А будут их обрабатывать или нет (и как тщательно), вы можете просто не знать. Поэтому здесь может быть только одна рекомендация: такие виды экипировки, как боксерские перчатки, шлемы, бинты — это, как нижнее белье, всегда должны быть своими.