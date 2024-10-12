Фитнес-эксперт назвал главные правила гигиены в спортзале

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, какие правила гигиены нужно соблюдать при занятиях в фитнес-клубах, чтобы не заработать проблемы со здоровьем. Недавно в Сети появилась новость, что при занятиях в фитнес-клубах можно заразиться вшами, грибком и даже «чесоточным зуднем». Как утверждают врачи, особенно высоки риски при занятиях вечером, так как паразиты максимально активны именно в это время.
Действительно, фитнес-клуб может быть источником различных инфекций, особенно, если есть бассейн, детские программы, а также единоборства, где тренируются босиком. Давайте разбираться.
Как правило, вши (педикулез) — в большинстве своем детское заболевание, а это значит, что риск заполучить их выше именно в том клубе, где есть разнообразные уроки для детей. Но спешу вас успокоить: во-первых, когда ребенку ставится соответствующий диагноз (как правило, это дети дошкольного или младшего школьного возраста), родители сразу приступают к лечению. Во-вторых, малыши не так часто занимаются в фитнес-клубах: как правило, групповые уроки посещают школьники. В-третьих, все фитнес-клубы обязаны соблюдать санитарные нормы по уборке помещений, душевых, а также проводить контроль качества и чистоты воды в бассейнах.
Но даже отсутствие инфекций при правильной уборке не исключает и других подводных камней, связанных с нарушением гигиены. Самым ярким примером можно считать клиентов, которые не используют личные полотенца во время занятий. Особенно, если они интенсивно потеют. Думаю, многие сталкивались с ситуацией, когда вы подходите к тренажеру, а на нем огромные следы после человека, который недавно закончил заниматься.
Причем такая проблема встречается и в клубах, где полотенца выдают бесплатно. Если вы сталкиваетесь с такой ситуацией регулярно, обязательно сообщите менеджеру клуба, который вправе, по условиям договора, отказать в посещении заведения клиенту, не соблюдающему правила гигиены.
Еще, особенно в тренажерном зале и на занятиях кроссфит, можно столкнуться с частицами крови на штангах. Это связано с тем, что при выполнении упражнения «становая тяга», человек тянет гриф прямо по голени, оставляя ссадины. Причем это частое явление. По таким следам сразу видно человека, который любит делать тягу.
Но результат в выполнении упражнения — это прекрасно, а гриф после такой тренировки необходимо обрабатывать дезинфицирующими средствами. Как показывает практика, это мало кто делает. Значит, также нужно обратиться к менеджеру клуба, чтобы он поговорил с соответствующим клиентом.
Справедливости ради, хочется добавить, когда в фитнес-клубах есть диспенсеры с влажными салфетками — следить за чистой в клубе, убирать за собой, становится гораздо проще.
Еще я рекомендую внимательно отнестись к занятиям единоборствами, особенно, боксом. Многие клиенты, которые решили попробовать данное направление, не покупают себе даже боксерские перчатки, предпочитая брать их в аренду. Но это фатальная ошибка.
Во-первых, руки в перчатках сильно потеют, и вряд ли в клубе уделяют должное внимание их обработке и сушке. Во-вторых, при занятиях боксом клиенты часто получают травмы лица, носа, может пойти кровь, которая также остается на перчатках. А будут их обрабатывать или нет (и как тщательно), вы можете просто не знать. Поэтому здесь может быть только одна рекомендация: такие виды экипировки, как боксерские перчатки, шлемы, бинты — это, как нижнее белье, всегда должны быть своими.
Тем более, для начального уровня не обязательно покупать дорогие модели. Более того, даже имея собственную экипировку, в обязательном порядке обрабатывайте поверхности перчаток дезинфицирующими салфетками. Это связано с тем, что вы попадаете по лицу спарринг-партнера, а также по боксерским мешкам, на которых тоже порой остаются частицы крови (многие занимающиеся работают голыми кулаками и ногами).
В целом фитнес-клубы не несут какую-то серьезную угрозу с точки зрения возможного заражения той или иной инфекцией, главное — чтобы там соблюдались все правила санитарной обработки. И если это не подвальная «качалка», а нормальное, современное заведение, все должно соответствовать необходимым требованиям.