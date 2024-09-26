Фитнес-браслеты могут быть опасны для здоровья

Браслеты, которые отслеживают активность человека, его пульс, давление и прочие показатели самочувствия, стали незаменимыми помощниками. Этими устройствами пользуется практически каждый человек. Но у них есть существенный минус — они негативно влияют на психику. Это установили ученые из Бельгии, опубликовавшие исследовательскую работу в журнале Journal of Consumer Affairs.
Авторы работы провели глубинные интервью с 30 владельцами браслетов и приложений, измеряющих показатели самочувствия и отслеживающих активность. Респонденты использовали аксессуары и программы на гаджетах с разными целями: чтобы похудеть, повысить работоспособность, начать вести здоровый образ жизни и придерживаться его.
Также разнились не только цели, но и уровни вовлеченности. У одних они сначала возрастал, а потом стабилизировался. В это же время другие становились одержимыми и тратили на анализ самочувствия и достижение предпочтительных показателей слишком много времени и сил.
Так, зависимые от фитнес-браслетов люди чувствовали, как их здоровье ухудшалось. Такой эффект был связан в том числе со стрессом, который возникал у пользователей, когда те чрезмерно серьезно относились к показаниям трекеров, забывая о возможных погрешностях, и стремились как можно скорее достичь той или иной цели, связанной со здоровьем и физической активностью.
Ученые рекомендовали разработчикам приложение снизить риски, связанные с факторами, которые приводят к чрезмерной вовлеченности людей и плохому самочувствию.
Ранее были названы производители самых популярных умных часов.