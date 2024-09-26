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Фитнес-браслеты могут быть опасны для здоровья

Фитнес-браслеты — незаменимые устройства для всех, кто занимается спортом. Но они приносят не только пользу для здоровья, но и негативно влияют на психику.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail

Браслеты, которые отслеживают активность человека, его пульс, давление и прочие показатели самочувствия, стали незаменимыми помощниками. Этими устройствами пользуется практически каждый человек. Но у них есть существенный минус — они негативно влияют на психику. Это установили ученые из Бельгии, опубликовавшие исследовательскую работу в журнале Journal of Consumer Affairs.

Авторы работы провели глубинные интервью с 30 владельцами браслетов и приложений, измеряющих показатели самочувствия и отслеживающих активность. Респонденты использовали аксессуары и программы на гаджетах с разными целями: чтобы похудеть, повысить работоспособность, начать вести здоровый образ жизни и придерживаться его.

Также разнились не только цели, но и уровни вовлеченности. У одних они сначала возрастал, а потом стабилизировался. В это же время другие становились одержимыми и тратили на анализ самочувствия и достижение предпочтительных показателей слишком много времени и сил.

Так, зависимые от фитнес-браслетов люди чувствовали, как их здоровье ухудшалось. Такой эффект был связан в том числе со стрессом, который возникал у пользователей, когда те чрезмерно серьезно относились к показаниям трекеров, забывая о возможных погрешностях, и стремились как можно скорее достичь той или иной цели, связанной со здоровьем и физической активностью.

Ученые рекомендовали разработчикам приложение снизить риски, связанные с факторами, которые приводят к чрезмерной вовлеченности людей и плохому самочувствию.

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