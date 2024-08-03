Фишинг: что это такое и как от него защититься

Фишинг — это вид онлайн-мошенничества, пишет «Объясняем. РФ». Преступники используют его для кражи персональных данных. Иными словами, человек переходит по ссылке и вводит личную информацию, которая сразу оказывается в распоряжении злоумышленников. Иногда жертва скачивает вредоносный файл, и аферисты получают доступ к логинам, паролям, данным банковских карт пользователей.
Виды фишинговых приманок:
- поддельное сообщение от банка или госучреждения;
- обращение якобы от знакомого;
- фейковый сайт известной компании или маркетплейса;
- вредоносные ссылки и файлы.
Мошенники все чаще находят пользователей в соцсетях и мессенджерах.
Фишинговые письма и сообщения можно распознать по следующим признакам:
- тема, которая сразу привлекает внимание;
- мошенники часто не обращаются по имени, они пишут «дорогой друг», «уважаемый клиент»;
- неожиданные заманчивые и многообещающие предложения;
- срочные требования, запугивание;
- необычные символы, опечатки и ошибки;
- странный адрес отправителя.
Фишинговый сайт похож на оригинальный, но его отличает ряд признаков:
- в адресе есть лишние символы или слова;
- в адресной строке нет символов https и иконки закрытого замка, то есть нет безопасного соединения;
- устаревший дизайн, логотип бренда отличается;
- нет контактной информации, пользовательского соглашения, условий оплаты и доставки.
Как защититься от фишинга?
1. Нельзя переходить по подозрительным ссылкам.
2. Не скачивайте файлы от неизвестных отправителей.
3. Если сомневаетесь, проверяйте информацию в Интернете или в компании.
4. Для защиты данных придумывайте сложные пароли.
5. Включите двухфакторную аутентификацию.
6. Заведите отдельную карту для оплаты интернет-покупок с небольшой суммой.
7. Используйте антивирус.
В Сети можно легко также наткнуться на инфоцыган. Как их отличить и как защититься, ранее рассказали эксперты.
Айгуль Сабитова