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Фишинг: что это такое и как от него защититься

Многие получали сообщения о выигранном призе с предложением забрать его по определенной ссылке. Чаще всего их рассылают мошенники. В частности, так работает фишинг. Эксперты объяснили, что именно это такое и как не пострадать от него.

Источник: Hi-Tech Mail

Фишинг — это вид онлайн-мошенничества, пишет «Объясняем. РФ». Преступники используют его для кражи персональных данных. Иными словами, человек переходит по ссылке и вводит личную информацию, которая сразу оказывается в распоряжении злоумышленников. Иногда жертва скачивает вредоносный файл, и аферисты получают доступ к логинам, паролям, данным банковских карт пользователей.

Виды фишинговых приманок:

  • поддельное сообщение от банка или госучреждения;
  • обращение якобы от знакомого;
  • фейковый сайт известной компании или маркетплейса;
  • вредоносные ссылки и файлы.

Мошенники все чаще находят пользователей в соцсетях и мессенджерах.

Фишинговые письма и сообщения можно распознать по следующим признакам:

  • тема, которая сразу привлекает внимание;
  • мошенники часто не обращаются по имени, они пишут «дорогой друг», «уважаемый клиент»;
  • неожиданные заманчивые и многообещающие предложения;
  • срочные требования, запугивание;
  • необычные символы, опечатки и ошибки;
  • странный адрес отправителя.

Если вы получили подозрительное письмо, не нужно открывать ссылки из него и скачивать приложенные файлы.

Фишинговый сайт похож на оригинальный, но его отличает ряд признаков:

  • в адресе есть лишние символы или слова;
  • в адресной строке нет символов https и иконки закрытого замка, то есть нет безопасного соединения;
  • устаревший дизайн, логотип бренда отличается;
  • нет контактной информации, пользовательского соглашения, условий оплаты и доставки.

Как защититься от фишинга?

1. Нельзя переходить по подозрительным ссылкам.
2. Не скачивайте файлы от неизвестных отправителей.
3. Если сомневаетесь, проверяйте информацию в Интернете или в компании.
4. Для защиты данных придумывайте сложные пароли.
5. Включите двухфакторную аутентификацию.
6. Заведите отдельную карту для оплаты интернет-покупок с небольшой суммой.
7. Используйте антивирус.

В Сети можно легко также наткнуться на инфоцыган. Как их отличить и как защититься, ранее рассказали эксперты.

Айгуль Сабитова