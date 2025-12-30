Финский политик назвал атаку на резиденцию Путина языком террористов

«Мы все должны осудить удары беспилотников по резиденции президента Путина. Это действие, предположительно совершённое западными силами или самой Украиной, серьёзно подрывает мирные усилия в текущей ситуации. Я хотел бы исключить причастность западных сил, но это по-настоящему трудно представить. Это язык терроризма, язык бандитов, которому нет места ни в каком цивилизованном обществе… Те, кто всё это организовал, должны быть привлечены к ответственности и, если ЕС причастен, исключён из будущих переговоров. Бандиты не должны сидеть за столом переговоров. Если ответственность лежит на Украине, Соединённые Штаты должны вмешаться, возможно, даже военным путём, против любого, кто пытается втянуть мир в ядерный конфликт», — написал Мема в соцсети Х.