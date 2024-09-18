Финская пара купила остров, так как он был дешевле дома

Оливер и Хелен планируют построить коттедж и баню самостоятельно. Они не ставят себе жестких дедлайнов, так как занимаются строительством впервые. Молодые люди признались, что им придется многому научиться. Сейчас они каждые выходные приезжают на остров и работают там, чтобы обустроить свою мечту.