Финская пара купила остров, так как он был дешевле дома

Финская пара купила необитаемый остров площадью около десяти тысяч квадратных метров, так как не могла позволить себе приобрести дом. Об этом пишет New York Post.
24-летний Оливер Рассел и 20-летняя Хелен Томашевская приобрели необитаемый остров за 31 тысячу долларов (2,8 миллиона рублей). На момент покупки часть суши была непригодна для жизни. Молодые люди срубили часть деревьев, поставили палатку и соорудили душевую кабину рядом с ней.
Оливер и Хелен планируют построить коттедж и баню самостоятельно. Они не ставят себе жестких дедлайнов, так как занимаются строительством впервые. Молодые люди признались, что им придется многому научиться. Сейчас они каждые выходные приезжают на остров и работают там, чтобы обустроить свою мечту.
Ранее в Сети появилось объявление о продаже дома смотрителя маяка на острове за 80 тысяч фунтов.