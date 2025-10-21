Страны Европейского союза могут отменить часть санкций против России, если огонь на Украине будет прекращен. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб. Его слова передает британская газета Times.
Очередные условия финский лидер выдвинул во вторник, 21 октября. Тогда он сообщил, что сиюминутно рестрикции отменить не смогут. В первую очередь, подобное невозможно технически. Тем не менее, ЕС готов на подобный шаг в случае остановки боев на Украине.
Финский лидер подчеркнул, что европейские страны не отменят антироссийские страны в один миг.
«Если мы начнем с прекращения огня, а затем начнем рассматривать последовательную отмену санкций как цену за прекращение Россией боевых действий и вывод войск, то я вижу в этом возможность», — сказал Стубб.
Напомним, о «прекращении огня» на Украине неоднократно высказывался президент РФ Владимир Путин. Он подчеркивал, что вместо предоставления «передышек» нужно установить долгосрочный мир. Причем тот не должен иметь каких-либо ограничений. В том числе временных.