Финляндия спрогнозировала, как изменится мир в следующие два десятилетия

Правительство Финляндии опубликовало 165-страничный доклад с прогнозами относительно того, как изменится мир в период до 2045 года. Всего разработано четыре сценария, которые считаются наиболее вероятными в зависимости от того, какие решения будут принимать правительства в ближайшие несколько лет.
«Мир сотрудничества»
В мире сотрудничества общественные и глобальные проблемы решаются посредством взаимодействия государственных и негосударственных субъектов, стремящихся к экологически, социально, экономически и безопасно устойчивому миру. «Основанный на правилах международный порядок укреплен, а общественные, и глобальные проблемы были успешно решены», — пишут авторы доклада.
В этом сценарии переход к «зеленой» экономике распространяется по всему миру равномерно, а устойчивое и ориентированное на человека использование технологий способствует стимулированию экономического роста.
При таком будущем Евросоюз выступает «сильным геополитическим игроком», в США общество станет менее поляризовано, в Китае правительство ослабит контроль над обществом, а в России за счет укрепления федеральных и региональных институтов будет развиваться демократия.
Единственный риск при таком сценарии заключается в том, что перманентное ощущение безопасности может привести к «самоуспокоенности» и неспособности правительств подготовиться к будущему, предупреждают авторы доклада.
«Мир технологических гигантов»
Развитие технологий приведет к значительному росту производительности, способствует профилактике преступлений и созданию устойчивой экономики, менее зависимой от ископаемого топлива. При этом авторы доклада отмечают, что в таком мире будет процветать неравенство, появятся условия для доминирования стран с развитым технологическим потенциалом, а демократия окажется под угрозой.
Предполагается, что при таком сценарии Китай станет «самодостаточным практически во всех важнейших технологических и производственных секторах», США потеряют часть своего преимущества, а России так и не удастся добиться успехов в развитии собственных технологических гигантов.
«Мир конфронтаций»
В этом сценарии описывается мир альянсов, построенных вокруг национальных, а не глобальных интересов, в котором соперничающие блоки борются за контроль над природными ресурсами, технологическое превосходство и геополитическое влияние. «В Арктике конкуренция между блоками обострилась. Во всем мире обостряются кризисы и конфликты. Мировая экономика становится регионализованной», — говорится в докладе.
«Расколотый мир»
Это наихудшее развитие событий, которое спрогнозировали авторы доклада. При таком сценарии мир погрязнет во внутренних конфликтах и «безудержном авторитаризме», глобальное потепление станет необратимым, уровень качества жизни резко снизится, а мировую экономику ждет кризис.
В таком будущем не будет НАТО и Евросоюза, считают авторы. США окажутся в состоянии «худшего кошмара», при котором потеряют мировое превосходство и замкнутся в себе. Китай, тем временем, будет парализован многочисленными внутренними конфликтами, а Россия начнет руководствоваться империалистической и агрессивной идеологией.
Финляндия — единственная страна в мире, которая публикует подобный прогноз. Первый такой отчет вышел в 1993 году. «Этот доклад служит напоминанием о том, что нам нужно сделать прямо сейчас, чтобы обеспечить лучшее будущее», — указывают авторы.