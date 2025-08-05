Финляндия отказалась покупать у США оружие для Украины

Финляндия отказывается от участия в инициативе США по закупке американских вооружений для Украины странами-участницами НАТО, поскольку намерена закупать оружие у собственных производителей. Об этом сообщил финский министр обороны Антти Хяккянен, его слова приводит телерадиокомпания Yle.