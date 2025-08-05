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Финляндия отказалась покупать у США оружие для Украины

Финляндия отказывается от участия в инициативе США по закупке американских вооружений для Украины странами-участницами НАТО.

Источник: AP 2024

Финляндия отказывается от участия в инициативе США по закупке американских вооружений для Украины странами-участницами НАТО, поскольку намерена закупать оружие у собственных производителей. Об этом сообщил финский министр обороны Антти Хяккянен, его слова приводит телерадиокомпания Yle.

«Мы направили свои ресурсы на национальную промышленную программу, в рамках которой заказываем продукцию для Украины у финских компаний по всей стране», — пояснил глава оборонного ведомства.

Ранее американский постпред при Североатлантическом альянсе Мэттью Уитакер заявил, что количество оружия, которое Украина может получить от Штатов в рамках закупок через европейских союзников, ограничено.