Железная дорога — настоящий камень преткновения в Финляндии. Дело в том, что ширина существующей колеи в стране не соответствует европейским стандартам — колея до сих пор «царская», как во времена Российской империи. Поэтому, чтобы развивать торговлю с соседними Норвегией и Швецией, Суоми стоило бы перейти на европейскую колею.
Впрочем, речь не только о торговле, но и о поставке вооружения: Финляндия в 2023 году вступила в НАТО, годом позже в альянс вошла и Швеция, а Норвегия является членом блока с момента его основания в 1949 году.
Денег на модернизацию у властей Финляндии нет. Остается надеяться на помощь ЕС, но если начать переделывать пути на севере и западе страны (у границ с Норвегией и Швецией), южная часть государства окажется отрезанной от общей инфраструктуры. А проблем там и без того хватает.
Как сообщает Yle, региональный совет Южной Карелии (регион Финляндии) опасается, что изменение ширины колеи приведет Юго-Восточную Финляндию, которая и без того пострадала от закрытия границы с Россией, к большим экономическим трудностям.
Поэтому совет не поддерживает изменение ширины колеи и заявляет, что вместо этого лучше сосредоточиться на реконструкции существующих путей. Руководство региона уверено, что только сохранение существующей ширины колеи позволит и дальше поддерживать крупнейшие грузопотоки в Юго-Восточную Финляндию.
На финских железных дорогах используется колея шириной 1524 миллиметра, унаследованная от царских времен. Ширина европейской колеи составляет 1435 миллиметров.
В то же время в Ассоциации Южной Карелии отмечают, что отрезок Карельской железной дороги между Луумяки и Лаппеенрантой — самый загруженный однопутный участок в Финляндии. С 2020-го по 2024 год объем грузовых перевозок здесь увеличился на 67%.
Губернатор Южной Карелии Сату Сиканен заявила, что работы по изменению ширины колеи не должно заморозить развитие всей Карельской железной дороги — она сейчас перегружена, привлекать инвестиции непросто, и власти региона хотели бы, чтобы приоритет отдавался существующим путям.
Развитие Карельской железной дороги включено в госпрограмму, которая предусматривает финансирование в размере 215 миллионов евро на вторую фазу участка между Луумяки и Иматрой. Сиканен ожидает, что в течение оставшегося срока полномочий правительства будут приняты решения о выделении 165 миллионов евро на запуск проекта двухпутной железной дороги и улучшение участка пути между Луумяки и Йоутсено.
По словам министра транспорта Лулу Ранне, правительство должно принять общенациональное решение об изменении ширины колеи к июлю 2027 года.
Простые жители Финляндии тем временем уже привыкли переплачивать сотни евро в ситуации, когда граница с Россией закрыта и закупиться в соседней стране не получится.