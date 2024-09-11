Финляндия начала отменять цифровизацию в школах в пользу книг

В России в декабре 2023 года в школах запретили использовать смартфоны на уроках, за исключением экстренных случаев, связанных с угрозой жизни или здоровью. Закон опубликован на официальном портале правовой информации и вступил в силу. Мера призвана повысить дисциплину на уроке, а председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что запретить телефоны на уроках «давно просят родители и учителя». Министр просвещения страны Сергей Кравцов пояснил, что «речь не идет ни о каких запретах». Ученик будет всегда на связи с родителями, но в образовательном процессе мобильные устройства должны использоваться только с разрешения учителя.