Финляндия начала отменять цифровизацию в школах в пользу книг

В Финляндии начали переосмыслять цифровизацию в школах и возвращаться к традиционным учебникам. Этой осенью ученики в Рийхимяки (город с населением около 30 тыс. человек, расположенный в 70 км к северу от Хельсинки) ходят на учебу с рюкзаками, полными книг, — после десятилетия поддерживаемой государством пропаганды использования ноутбуков и других цифровых устройств в классах. Об этом пишет агентство Reuters.
Система государственного образования Финляндии получила мировую известность благодаря своим хорошим результатам за последние десятилетия и готовности пробовать новые методы обучения. До недавнего времени многие школы бесплатно выдавали ноутбуки всем ученикам, начиная с 11 лет. С 2018 года в средних школах Рийхимяки перестали использовать большинство учебников. Но после того, как педагоги и родители начали активно беспокоиться по поводу влияния экранов на детей, в финском городе решили вернуться к ручке и бумаге, чтобы «школа не стала одним из мест, где дети будут только смотреть в экраны».
Большинство учеников просто выполняли упражнения так быстро, как могли, чтобы затем перейти к играм и общению в социальных сетях. При приближении педагога они просто переключали вкладки в браузере и возвращались к заданию.
Как пишет агентство, в последние годы по всей Финляндии результаты обучения детей постепенно ухудшаются. Сами дети, приводит данные Reuters, также признали, что не всегда удавалось сосредоточиться на школьных предметах, обучаясь в цифровом формате. Концентрация внимания улучшилась с тех пор, как им вернули учебники.
Финский клинический нейропсихолог Минна Пелтопуру настаивает, что общее время, проводимое перед экраном, следует сократить до минимума, так как излишнее использование цифровых технологий влечет физические и психические риски для подростков, начиная от проблем со зрением и заканчивая повышенной тревожностью. В настоящее время финские подростки в среднем проводят за экранами до шести часов в день.
Финляндия не первая страна, где решились на уход от цифровизации в школах. Гипертехнологичный подход Швеции к образованию, включая внедрение планшетов в детских садах, привел к снижению базовых навыков у детей, а школьники стали гораздо хуже читать, пишет Guardian. В 2023 году министр по делам школ Швеции Лотта Эдхольм заявила, что государство полностью прекратит цифровое обучение детей до шести лет. Также министр заявила, что «шведским студентам нужно больше учебников» и «физические книги важны для обучения».
«Существуют четкие научные доказательства того, что цифровые инструменты скорее ухудшают, чем улучшают обучение студентов. Мы считаем, что следует вернуться к получению знаний с помощью печатных учебников и опыта учителей, а не приобретать знания в первую очередь из свободно доступных цифровых источников, точность которых не была проверена», — говорится в заявлении Каролинского института Швеции, его приводит Guardian.
В России в декабре 2023 года в школах запретили использовать смартфоны на уроках, за исключением экстренных случаев, связанных с угрозой жизни или здоровью. Закон опубликован на официальном портале правовой информации и вступил в силу. Мера призвана повысить дисциплину на уроке, а председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что запретить телефоны на уроках «давно просят родители и учителя». Министр просвещения страны Сергей Кравцов пояснил, что «речь не идет ни о каких запретах». Ученик будет всегда на связи с родителями, но в образовательном процессе мобильные устройства должны использоваться только с разрешения учителя.