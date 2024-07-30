Финансовый абьюз: что это и как его распознать

Финансовый абьюз — это форма манипуляции, в которой один человек использует деньги как средство контроля над другим. Эта форма может быть менее очевидна, чем физическое или психологическое насилие, однако от этого она не становится менее опасной.
Финансовый абьюз может нанести глубокие психологические травмы, поэтому необходимо вовремя его распознать. Издание Psychologies рассказало, как определить эту форму манипуляции, почему люди становятся зависимыми и как выйти из абьюзивных отношений.
Почему люди вступают в абьюзивные отношения
Обычно финансовый абьюз возникает в парах, где один из партнеров имеет склонность к зависимому поведению.
Одной из причин такого поведения является взаимодействие с нарциссическими родителями. Они не воспринимали ребенка как отдельную личность, считая ее продолжением себя. Это приводит к формированию зависимого поведения и жертвенной психологической структуры.
В такой обстановке ребенок начинает думать, что любовь и внимание — это то, что нужно заслужить. С возрастом эта установка не меняется, поэтому человек ищет доминирующего и агрессивного партнера, так как его психика привыкла существовать в условиях подавления и наказания.
Третий вариант — пьющие и наркозависимые родители. В такой семье ребенок понимает, что он не заслуживает внимания и любви. Таким образом, уже взрослый человек ищет партнера, который будет его игнорировать и холодно относиться.
Признаки финансового абьюза
Психологическое насилие распознать тяжело. Если жертва пожалуется родителям или друзьям, они, скорее всего, обесценят ее проблему.
Финансовый абьюз нельзя решить компромиссом. Есть только один выход — остановить его. Но для начала его нужно распознать.
Ограничение доступа к деньгам и ресурсам
Один из партнеров ограничивает доступ другого к денежным средствам или другим ресурсам, включая банковские карты и вещи. Это делается для того, чтобы жертва не могла самостоятельно решать какие-либо проблемы или действовать независимо.
Принуждение к подписанию финансовых документов
Абьюзер может принуждать жертву к подписанию документов на кредиты, займы и дорогие покупки. Он не предоставляет возможность ознакомиться с условиями договоров или отказаться от решения.
Контроль за доходами и расходами
Абьюзер часто требует отчеты о всех расходах и доходах своей жертвы. Также он может давать ограниченное количество денег, которых не хватит на удовлетворение базовых потребностей.
Скрытность и ложь в финансовых делах
Абьюзер требует отчетов от своей жертвы, но при этом сам никогда не рассказывает о своих доходах, расходах и семейном бюджете.
Финансовые угрозы
Партнер-абьюзер может угрожать своей жертве лишить ее финансовой помощи при ее попытке разорвать отношения или разобраться в них.
Как выйти из финансово зависимых отношений
Выйти из финансово зависимых отношений сложно, так как абьюзер прибегает к эмоциональному шантажу, доказывает, что его жертва ничего из себя не представляет, а также заставляет ее сомневаться в своих чувствах и восприятии ситуации.
Чтобы жертва могла выбраться из таких отношений, она должна понимать, что она не одна и ей могут помочь.
Поддержка
Жертве необходимо принять тот факт, что она состоит в абьюзивных отношениях. После этого можно искать специалистов, которые могут оказать поддержку. Можно обратиться к в организации, которые помогают пострадавшим от домашнего насилия.
Развитие профессиональных навыков
Важно укрепить или развить свои профессиональные навыки, которые помогут жертве стать финансово независимой.
Не надо искать дорогостоящие курсы. Для начала будет достаточно бесплатных уроков и общедоступной информации.
Люди, готовые помочь
Важно наличие друзей и родственников, которые окажут не только моральную, но и материальную помощь. Наличие крепкой сети поддержки может быть решающим фактором в успешном выходе из зависимых отношений.
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Анна Морозова