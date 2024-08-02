Финансовая подушка и самоанализ: что нужно успеть до старости?

То, как вы ведете свою жизнь в детском и взрослом возрасте, может повлиять на ваше будущее. Например, если дети провели детство рядом с зелеными насаждениями, в старости у них будут кости крепче, чем у тех, кто проживал в городе и не имел около дома парков.