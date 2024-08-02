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Финансовая подушка и самоанализ: что нужно успеть до старости?

Чем раньше начать меняться, тем лучше будут результаты в долгосрочной перспективе.

Источник: Freepik

То, как вы ведете свою жизнь в детском и взрослом возрасте, может повлиять на ваше будущее. Например, если дети провели детство рядом с зелеными насаждениями, в старости у них будут кости крепче, чем у тех, кто проживал в городе и не имел около дома парков.

Многое в долгосрочной перспективе может повлиять на нашу старость. Вот восемь вещей, которые нужно успеть сделать до наступления этого периода жизни.

Двигайтесь

«Движение — это жизнь» — гласит пословица. С возрастом иммунная система работает хуже, клетки утрачивают способность делиться, а ткани теряют эластичность.

Регулярные занятия спортом нормализуют давление, укрепляют сердечно-сосудистую систему и мышечный каркас, а также улучшают обмен веществ. Причем не обязательно ходить в зал и таскать тяжести. Найдите занятие по душе: танцы, аэробика, йога, пробежка, езда на велосипеде и так далее.

Правильно питайтесь

Еда работает как топливо, поэтому от ее качество зависит наше здоровье.

Употребляйте разнообразную пищу и включите в свой рацион как можно больше овощей и фруктов, пейте больше чистой воды и откажитесь от сахара и соли.

Избавьтесь от вредных привычек

Если вы курите, то, возможно, пока что не испытываете никаких неприятных последствий. Однако позже могут появиться кашель, одышка, а за ними появятся проблемы с легкими, сердцем, бронхами и мозгом.

То же действие оказывает и алкоголь. Но к таким же проблемам, как и от курения, могут прибавиться заболевания желудка, печени, поджелудочной железы и почек.

Поэтому постарайтесь бросить вредные привычки, если они у вас есть.

Пройдите чекап организма

Чекап организма — это общее обследование, которое проходит без видимых проблем со здоровьем.

После обследования врачи могут сказать, что не хватает вашему организму и посоветовать изменить рацион или пропить какие-либо витамины.

Накопите финансовую подушку

Начните копить деньги уже сегодня, чтобы к старости скопить приличную сумму.

Откладывайте от своей зарплаты от 10 до 30%. Если это слишком большая сумма, начните с малого.

Занимайтесь самоанализом

Подумайте над тем, добились ли вы того, чего хотели, удовлетворены ли вы своей работой и какие у вас есть цели. Разберитесь, что вам не хватает для достижения желаемого и какие препятствия стоят у вас на пути.

Никогда не поздно пройти образовательные курсы, научиться новому и найти себя в какой-то другой сфере работы.

Заведите полезные привычки

Подумайте о привычках, которые бы вы хотели приобрести. Например, вы планируете выпивать не менее двух литров воды в сутки. Можно скачать специальное приложение, которое будет напоминать вам о том, что нужно выпить стакан жидкости.

Если у вас есть цель больше читать, то стоит себе поставить цель читать 10−15 страниц в день.

Ставьте цели, которые кажутся вам простыми, так как их будет легче встроить в привычный распорядок дня.

Составьте список желаний

Сядьте и подумайте, что вы хотите успеть сделать в жизни. Составьте список из желаний. Возможно, вы удивитесь, но многие из них можно сделать уже сегодня.

Это могут быть абсолютно разные желания, например: прокатиться на скейтборде, велосипеде или роликах, написать письмо, спеть, смастерить скворечник, помочь старушке донести продукты из магазина, написать сказку, прыгнуть с тарзанки или сменить прическу. Все в ваших руках.

Ранее врач рассказала, как дожить до старости.

Анна Морозова