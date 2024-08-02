Финансовая подушка и самоанализ: что нужно успеть до старости?

То, как вы ведете свою жизнь в детском и взрослом возрасте, может повлиять на ваше будущее. Например, если дети провели детство рядом с зелеными насаждениями, в старости у них будут кости крепче, чем у тех, кто проживал в городе и не имел около дома парков.
Многое в долгосрочной перспективе может повлиять на нашу старость. Вот восемь вещей, которые нужно успеть сделать до наступления этого периода жизни.
Двигайтесь
«Движение — это жизнь» — гласит пословица. С возрастом иммунная система работает хуже, клетки утрачивают способность делиться, а ткани теряют эластичность.
Регулярные занятия спортом нормализуют давление, укрепляют сердечно-сосудистую систему и мышечный каркас, а также улучшают обмен веществ. Причем не обязательно ходить в зал и таскать тяжести. Найдите занятие по душе: танцы, аэробика, йога, пробежка, езда на велосипеде и так далее.
Правильно питайтесь
Еда работает как топливо, поэтому от ее качество зависит наше здоровье.
Употребляйте разнообразную пищу и включите в свой рацион как можно больше овощей и фруктов, пейте больше чистой воды и откажитесь от сахара и соли.
Избавьтесь от вредных привычек
Если вы курите, то, возможно, пока что не испытываете никаких неприятных последствий. Однако позже могут появиться кашель, одышка, а за ними появятся проблемы с легкими, сердцем, бронхами и мозгом.
То же действие оказывает и алкоголь. Но к таким же проблемам, как и от курения, могут прибавиться заболевания желудка, печени, поджелудочной железы и почек.
Поэтому постарайтесь бросить вредные привычки, если они у вас есть.
Пройдите чекап организма
Чекап организма — это общее обследование, которое проходит без видимых проблем со здоровьем.
После обследования врачи могут сказать, что не хватает вашему организму и посоветовать изменить рацион или пропить какие-либо витамины.
Накопите финансовую подушку
Начните копить деньги уже сегодня, чтобы к старости скопить приличную сумму.
Откладывайте от своей зарплаты от 10 до 30%. Если это слишком большая сумма, начните с малого.
Занимайтесь самоанализом
Подумайте над тем, добились ли вы того, чего хотели, удовлетворены ли вы своей работой и какие у вас есть цели. Разберитесь, что вам не хватает для достижения желаемого и какие препятствия стоят у вас на пути.
Никогда не поздно пройти образовательные курсы, научиться новому и найти себя в какой-то другой сфере работы.
Заведите полезные привычки
Подумайте о привычках, которые бы вы хотели приобрести. Например, вы планируете выпивать не менее двух литров воды в сутки. Можно скачать специальное приложение, которое будет напоминать вам о том, что нужно выпить стакан жидкости.
Если у вас есть цель больше читать, то стоит себе поставить цель читать 10−15 страниц в день.
Ставьте цели, которые кажутся вам простыми, так как их будет легче встроить в привычный распорядок дня.
Составьте список желаний
Сядьте и подумайте, что вы хотите успеть сделать в жизни. Составьте список из желаний. Возможно, вы удивитесь, но многие из них можно сделать уже сегодня.
Это могут быть абсолютно разные желания, например: прокатиться на скейтборде, велосипеде или роликах, написать письмо, спеть, смастерить скворечник, помочь старушке донести продукты из магазина, написать сказку, прыгнуть с тарзанки или сменить прическу. Все в ваших руках.
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Анна Морозова