Финансовая неграмотность: почему нам нравится тратить деньги

Часто мы покупаем какие-то продукты, которые на самом деле нам не очень нужны. Шеф-редактор «Ножа» Анна рассказала, что она потратила 20 тысяч рублей на корейскую косметику. Как она сама призналась, все эти деньги ушли на ожидание чуда. И оно заключается не только в наивной вере на действительно ценное наполнение боксов с уходовыми средствами, но и в том, что популярные в интернете продукты сделают с девушкой что-то невероятное.
Анна разобралась, как нас стимулируют покупать не столько больше, сколько чаще и быстрее.
Делим сумму на части
Чтобы нам было психологически комфортнее оплатить покупку, многие магазины предлагают разделить большую сумму на несколько маленьких. В связи с этим общая стоимость не кажется настолько большой.
К тому же, когда платежи сравнительно большие и нерегулярные, их проще набрать много. Таким образом создается эффект, будто бы наша покупательная способность вырастает.
В некоторых сервисах есть лимит на покупки, то есть, можно купить что-то одно, но большое, либо приобрести несколько товаров. Последнее сейчас стало наиболее популярным.
Дофаминовый интерьер
С 2022 года в Интернете начали набирать популярность фото и видео, на которых люди создают приятную атмосферу в доме с помощью разных мелочей. Из-за высоких цен на жилье многие люди не могут позволить себе полноценный ремонт, поэтому в ход идут какие-то мелочи: вазы, постеры, пледы, подушки, посуда, шторы и прочее, что стоит относительно недорого.
Стиль был назван дофаминовым в связи с тем, что он приносит эстетическое наслаждение. О практичности вещей для интерьера часто не идет и речи, так как не все товары можно использовать по прямому назначению.
Часто такие вещи непропорциональные, яркие, с наивными принтами и не несущие никакого функционала. Характерно, что в дофаминовом интерьере нет понятия умеренности, и предметы могут множиться, не сочетаться друг с другом по цвету и форме и при этом только лучше иллюстрировать идею получения ярких эмоций от домашнего пространства.
Опять во всем виноваты тренды
На наши покупки часто влияют социальные сети. Мы смотрим распаковки, видим в роликах нативную рекламу. Чтобы удерживать зрительское внимание, блогеры постоянно рассказывают о новинках, показывают что-то необычное или дорогое.
Постепенно мы привыкаем к тому, что получить удовольствие от покупки популярной вещи еще нужно успеть — ведь потом станет поздно, в моду войдет что-то другое, а это приобретение будет считаться почти постыдным.
Получивший неоднозначную популярность термин «клиповое мышление», в целом, подходит для описания того, как мы теперь покупаем: вещи меняются так же быстро, как и короткие видео. Товары либо быстро приходят в негодность, либо наскучивают нам.
При чем здесь СДВГ
Сейчас почти в любых ситуациях многие советуют обращаться к психологу. На этом фоне распространилось знание об СДВГ — синдроме дефицита внимания и гиперактивности. Многие пользователи Интернета диагностируют его себе сами после прохождения незатейливого теста, часто составленного «на коленке».
Несмотря на то, что СДВГ в основном встречается у детей, взрослые его активно ищут и у себя. В «видео для СДВГ-шников» обычно ускоренная речь и несколько видеорядов на ярком фоне — и такие ролики вполне способно воспринимать большинство людей. Это, возможно, из-за того, что мы адаптировались к новому режиму восприятия информации.
Еще одна черта СДВГ — импульсивность. Яркие эмоции, неуместные в некоторых ситуациях, не представляется возможности сдерживать. И Интернет как раз побуждает не сдерживаться и, наоборот, стимулирует нас испытывать яркие, быстрые и приятные ощущения.
Мы радуемся подаркам, сюрпризам и бонусам, которые почти всегда сопровождают любую покупку, которую мы совершаем. У нас вырабатывается дофамин, поэтому мы продолжаем тратить свои деньги, ожидая то самое чудо, о котором и рассказала шеф-редактор Анна.
Однако дофамин можно получить более дешевым способом, не прибегая к покупкам. Ранее специалисты рассказали, как вырабатывается этот гормон и как поднять его уровень.