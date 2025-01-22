Финансовая неграмотность: почему нам нравится тратить деньги

Часто мы покупаем какие-то продукты, которые на самом деле нам не очень нужны. Шеф-редактор «Ножа» Анна рассказала, что она потратила 20 тысяч рублей на корейскую косметику. Как она сама призналась, все эти деньги ушли на ожидание чуда. И оно заключается не только в наивной вере на действительно ценное наполнение боксов с уходовыми средствами, но и в том, что популярные в интернете продукты сделают с девушкой что-то невероятное.