Финальный сезон «Пацанов» выйдет в 2026 году

Помимо Падалеки, в «Пацанах» приняли участие другие звезды «Сверхъестественного» — Дженсен Эклс, Джеффри Дин Морган и Джим Бивер. Эклс исполнил роль супергероя по имени Солдатик, а Бивер — политика Роберта Сингера. Имя последнего совпадает с тем, как звали персонажа актера в «Сверхъестественном». Персонаж Джеффри Дина Моргана появился в четвертом сезоне сериала.