Философский пароход. Как Красная Россия избавлялась от «русского кода»

И уже в мае 1922 года Ленин потребовал у Феликса Дзержинского подготовить материалы для высылки самых видных ученых и философов, как «контрреволюционеров». Первым за границу отправился экономист и бывший министр Временного правительства Сергей Прокопович с женой. Летом 1922 года были арестованы врачи—участники Всероссийского съезда и Всемедикосантруда — они отправились в ссылку. После этого Ленин предложил ЦК ВКП (б) выслать из страны несколько сот ученых. После чего ОГПУ составило списки: московский, петроградский и украинский общей численностью 195 человек. В августе все ученые по Петроградскому списку были арестованы, некоторых позже выпустили по ходатайству ведомств, остальных — отправили за границу. Перед отправкой с них брали расписку о том, что они обязуются не возвращаться в СССР под угрозой расстрела.