Фильмы помогают применять более позитивные методы воспитания

Те, кто смотрел фильм, на 9% стали реже применять физическое насилие к детям. Кроме того, эта группа стала использовать позитивные методы воспитания и лучше общаться с семьей. Также посмотревшие фильм стали чаще поддерживать своих детей. Примеры из фильма, которые семьи могут использовать в своей жизни, помогли взрослым изменить свое поведение.