Фильмы помогают применять более позитивные методы воспитания

Они пришли к такому выводу, проведя исследование. Поначалу специалисты хотели популяризировать позитивные методы воспитания среди семей, вынужденно мигрировавших из Мьянмы в Таиланд. Им приходится бороться с нищетой и сложными жизненными обстоятельствами, что ухудшает отношения родителей и детей.
Ученые объединились с фондом Sermpanya, чтобы сделать 66-минутный фильм о позитивных воспитательных практиках. Его посмотрели 2 тысячи родителей и опекунов из 44 сообществ. Участников случайным образом поделили на группы — одна смотрела кино, а другой давали информацию о местных службах социальной помощи и здравоохранения.
Те, кто смотрел фильм, на 9% стали реже применять физическое насилие к детям. Кроме того, эта группа стала использовать позитивные методы воспитания и лучше общаться с семьей. Также посмотревшие фильм стали чаще поддерживать своих детей. Примеры из фильма, которые семьи могут использовать в своей жизни, помогли взрослым изменить свое поведение.
«Родители обучались через сюжет и применяли полученные знания в общении с детьми», — подчеркивают исследователи.
Таким образом, важно использовать медиаформаты и образовательный контент для помощи семьям в трудных условиях. Эксперты планируют изучить результаты работы, чтобы определить, какие элементы фильма больше всего помогли. Также они хотят разработать методы масштабирования этой инициативы, чтобы охватить больше семей, пишет Medical Xpress.
Тем временем эксперты описали разные стили воспитания и рассказали, как они влияют на детей. Также исследователи назвали характеристики эффективного воспитания.