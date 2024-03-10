Фильм ужасов про Винни-Пуха собрал сразу пять «Золотых малин»

Позднее продюсерская компания ITN Studios, которая работает над хоррором «Проклятие Золушки», взялась за еще один проект по классической детской сказке — «Спящая красавица: Резня». В анонсированном переосмыслении сказки Шарля Перро «Спящая красавица» расскажут о пробудившейся ото сна принцессе Талии. Она нацелена отомстить злобной королеве Велме, которая стремится захватить власть в королевстве любым путем.