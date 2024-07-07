Фильм «Сто лет тому вперед» собрал более 1,5 млрд рублей в российском прокате

С начала 2024 года и в 2023 году отметку в 1 млрд преодолел целый ряд российских картин, среди которых, в частности, «Чебурашка», «Вызов», «Холоп 2», «Бременские музыканты», «Лед 3», «Мастер и Маргарита» и другие фильмы.