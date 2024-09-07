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Фильм с Чулпан Хаматовой получил приз на Венецианском кинофестивале

Фильм греческого кинорежиссера Александроса Авранаса «Тихая жизнь» с российскими актерами Григорием Добрыгиным и Чулпан Хаматовой получил приз на Венецианском кинофестивале.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил «Бюллетень кинопрокатчика».

Независимое жюри Interfilm присудило драме премию «За содействие межрелигиозному диалогу» в рамках двух программ Венецианского кинофестиваля.

«Этот невероятно насыщенный фильм очень четко структурирован, игра актеров одновременно и трогательная, и напряженная, а сама история сталкивает нас с лицемерием так называемой человеческой, а на самом деле холодной как лед бюрократии», — говорится в сопроводительном письме к премии.

По сюжету семейная пара из России переезжает в Швецию с двумя дочерями в надежде на новую жизнь, но планы приходится пересмотреть, когда прошение об убежище отклоняют. У одной из дочерей развивается загадочный «синдром отстраненности ребенка» — заболевание, которое распространено только среди беженцев и переселенцев в Швеции.

Всех лауреатов 81-го Венецианского кинофестиваля объявят на торжественной церемонии вечером 7 сентября.

Чулпан Хаматова и Григорий Добрыгин присутствовали на красной дорожке кинофестиваля перед премьерой «Тихой жизни». Актриса уехала из России после начала спецоперации на Украине. Сейчас она проживает в Латвии.