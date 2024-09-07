Фильм с Чулпан Хаматовой получил приз на Венецианском кинофестивале

По сюжету семейная пара из России переезжает в Швецию с двумя дочерями в надежде на новую жизнь, но планы приходится пересмотреть, когда прошение об убежище отклоняют. У одной из дочерей развивается загадочный «синдром отстраненности ребенка» — заболевание, которое распространено только среди беженцев и переселенцев в Швеции.