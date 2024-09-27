Фильм «Приключения Паддингтона 3» выйдет в прокат в России

28 ноября в России стартует прокат «Приключений Паддингтона 3», об этом РБК Life сообщили в пресс-службе компании «Вольга» и поделились кадрами из третьей части франшизы.
В новом эпизоде обаятельный и хорошо воспитанный медвежонок, ставший полноправным членом британской семьи Браунов, поехал в гости к тете Люси на свою далекую родину — в дремучее Перу. Брауны также составили ему компанию в этом путешествии. Однако на месте оказывается, что любимая тетушка Люси по таинственной причине сама отправилась в путешествие. Теперь все семья пускается в захватывающее приключение вслед за ней по рекам, лесам и горным пикам огромной Амазонии.
Актерский состав третьей части пополнился звездами. В нем появится звезда «Фаворитки» и обладательница «Оскара» Оливия Колман в образе жизнерадостной монахини, управляющей приютом для пожилых медведей. Антонио Бандерас («Маска Зорро», «Отчаянный») предстанет в роли харизматичного Хантера Кэбота — бесстрашного капитана речного парохода, на котором семья Браунов отправится в путешествие по Амазонке.
К своим ролям Браунов вернулись Хью Бонневиль («Аббатство Даунтон»), Мадлен Харрис («Отец Браун») и Сэмюэл Джослин, а Эмили Мортимер («Матч пойнт») заменила Салли Хокинс («Беззаботная») в роли миссис Браун.
Любимых героев ждут новые увлекательные знакомства, захватывающие и опасные приключения, приправленные тонким британским юмором.
Режиссером третьей картины стал английский режиссер рекламы и музыкальных клипов Дагал Уилсон. В недавнем интервью Empire он рассказал о ключевой локации фильма и желании передать на экране очарование этого места:
«В Перу невероятное разнообразие ландшафтов, сумасшедший рельеф, особенно Анды, и таинственная страна инков. Люди там невероятно дружелюбны. Очевидно, что есть мопеды, мобильные телефоны и все такое, но сельские жители в Андах все еще носят традиционную одежду. Я попытался показать частичку перуанской культуры, именно местная легенда лежит в основе всей нашей истории».
Первые два фильма трилогии заработали в мировом прокате более $500 млн. Третья часть выходит на экраны через семь лет после «Приключений Паддингтона 2». В оригинальной версии третьей части медвежонка озвучил Бен Уишоу, известный по главной роли в фильме «Парфюмер». Уишоу раскрыл секрет успеха персонажа, говорящего его голосом:
«С одной стороны, он научился быть вежливым и воспитанным и делать правильные британские вещи. А с другой стороны, он медведь, который неуклюж и оставляет после себя хаос. Вот почему он нравится зрителям, особенно детям».
Ранее стало известно, что в России покажут фильм «Горная невеста», получивший Гран-при от жюри на 81-м Венецианском кинофестивале. Сняла его итальянский режиссер Маура Дельперо.
В Венеции картина получила восторженные отзывы критиков, а итальянский отборочный комитет уже объявил, что лента представит Италию на 97-й церемонии вручения премии «Оскар» в категории «Лучший международный художественный фильм». За камерой на картине работал Михаил Кричман — любимый оператор российского режиссера Андрея Звягинцева, вместе с которым они сняли «Возвращение», «Нелюбовь», «Изгнание».