Фильм «Приключения Паддингтона 3» выйдет в прокат в России

В новом эпизоде обаятельный и хорошо воспитанный медвежонок, ставший полноправным членом британской семьи Браунов, поехал в гости к тете Люси на свою далекую родину — в дремучее Перу. Брауны также составили ему компанию в этом путешествии. Однако на месте оказывается, что любимая тетушка Люси по таинственной причине сама отправилась в путешествие. Теперь все семья пускается в захватывающее приключение вслед за ней по рекам, лесам и горным пикам огромной Амазонии.