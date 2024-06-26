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Фильм о Селин Дион за несколько часов после премьеры вошел в топ Rotten Tomatoes

Документальный фильм «Я — Селин Дион», посвященный канадской певице, ее ошеломительной карьере и борьбе с синдромом Мерша — Вольтмана, вышел на стриминговом сервисе Amazon Prime 25 июня и спустя семь часов завоевал 100% рейтинга на авторитетном портале кинокритиков и энтузиастов Rotten Tomatoes.

Источник: AP 2023

Режиссером ленты стала частый гость фестиваля независимого кино Sundance и номинантка на премию «Оскар» Ирен Тейлор Бродски. С первых минут фильма зритель погружается в историю жизни несколько скромной и в то же время открытой всему миру певицы.

«Я — Селин Дион» построена на контрасте прошлого и настоящего. Он создается врезками с концертов и кадрами из затихшей гардеробной звезды, ушедшей на временный покой. Королева пауэр-баллад предстает перед зрителем в домашнем пеньюаре и без макияжа.

Здесь же можно увидеть, как она принимает терапию, борется с вызовами, которые ей бросает неврологическое заболевание, встречающееся у одного человека на миллион. Воспоминания об эстраде сменяются стонами от боли неожиданно превратившейся в хрупкую и беззащитную женщину легенды сцены. И вместе с тем она нисколько не изменилась или, возможно, стала сильнее.

«У меня всегда есть план Б. Я всё еще вижу себя танцующей и поющей. Если я не смогу бежать, я пойду. А если не смогу идти, то буду ползти. Но я не остановлюсь. Не остановлюсь», ― сказала Дион.