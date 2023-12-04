Фильм о мировом турне Бейонсе «Ренессанс» собрал за выходные $21 млн

Фильм «Ренессанс», посвященный недавно прошедшему мировому турне Бейонсе, стал лидером кассовых сборов в Северной Америке. За минувшие выходные лента собрала в прокате $21 млн, пишет Hypebeast.

Кассовые сборы после Дня благодарения обычно не отличаются высокими показателями, однако для «Ренессанса» Бейонсе он не стал препятствием. Это первый за 20 лет случай, когда фильм собрал более $20 млн за выходные (со времен «Последнего самурая»).

Как отмечает издание, фильм превзошел все ожидания на рынке США, однако в международном прокате его сборы оставили желать лучшего. Лента получила всего около $6,4 млн в 94 странах, в результате чего ее прибыль составила $27,4 млн.

Мировая премьера фильма «Ренессанс» состоялась 1 декабря. Он дебютировал в 2539 кинотеатрах США и Канады, а также в 94 других странах мира, где был показан в 2621 кинотеатре.

Согласно описанию, в ленте идет речь о том, что было за кулисами концертного тура. Зрители могут понаблюдать за «упорным трудом» певицы, ее участием во всех аспектах производства.

Renaissance World Tour — это первое мировое турне Бейонсе за последние пять лет. Ее предыдущим туром был On the Run II в 2018 году. Тогда исполнительница дала 48 концертов в Северной Америке и Европе.

В сентябре новое турне Бейонсе было признано самым кассовым женским туром в истории и собрало $461,2 млн. До этого рекорд принадлежал Мадонне с ее туром Sticky & Sweet Tour в 2008—2009 годах.