Фильм «Летучий корабль» в третий раз стал лидером проката РФ и СНГ

По сюжету царь собирается выдать дочь-красавицу Забаву за единственного наследника богача Полкана — Поля. Союз, казалось бы, предрешенный и для всех выгодный, но царевне эта затея да и сам жених не по душе. Она мечтает выйти замуж по любви.