Фильм «Летучий корабль» в третий раз стал лидером проката РФ и СНГ

За прошедшие выходные картина собрала 137,8 млн рублей.
На втором месте рейтинга фильм «Артур, ты король» режиссера Саймона Селлана Джоунса с Марком Уолбергом в главной роли. Он собрал 38,3 млн рублей. Эта картина — экранизация книги шведского гонщика Микаэля Линднорда «Артур — пес, который пересек джунгли, чтобы найти дом».
Закрывает тройку лидеров приключенческая картина «Золото Умальты» режиссера Андрея Богатырева, собравшая 30,6 млн рублей. В фильме сыграли Павел Деревянко, Артем Ткаченко, Александр Самойленко, Софья Эрнст, Алексей Шевченков и др.
Премьера «Летучего корабля» состоялась 21 марта. Сюжет в основном соответствует одноименному оригинальному мультфильму, но есть и отличия, включая появление новых персонажей. Главных героев — Ивана и царевну Забаву — в фильме сыграли Александр Метелкин и Ксения Трейстер.
По сюжету царь собирается выдать дочь-красавицу Забаву за единственного наследника богача Полкана — Поля. Союз, казалось бы, предрешенный и для всех выгодный, но царевне эта затея да и сам жених не по душе. Она мечтает выйти замуж по любви.
Ранее, 1 апреля, министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что рассчитывает, что 2024 год будет успешным для российского кинопроката. Также министр культуры назвала лето одним из самых сложных периодов для кинотеатрального показа. При этом Любимова отметила, что летом 2024 года на экраны выйдет долгожданная премьера — вторая часть фильма «Майор Гром».