Фильм «Константин» с Киану Ривзом получит долгожданное продолжение

Американский режиссер Фрэнсис Лоуренс возобновил работу над продолжением мистического боевика «Константин: Повелитель тьмы», главную роль в котором сыграл Киану Ривз. Об этом сообщил Deadline. Ранее работа над созданием сиквела была поставлена на паузу из-за забастовки голливудских сценаристов.

После того, как акция протеста завершилась в конце сентября, Лоуренс, исполнитель роли Константина и сценарист проекта Акива Голдсман вернулись к обсуждению сюжетных поворотов предстоящего сиквела.

«Киану, Голдсман и я неоднократно встречались и обсуждали, какой будет новая история. У нас также запланированы встречи, чтобы завершить работу над сценарием. Мы надеемся в будущем сделать “Константина 2” для аудитории с рейтингом R», — пояснил американский постановщик.

Рейтинг R (Restricted) означает, что показ картины детям младше 17 лет, доступен только в сопровождении взрослого.

«Константин: Повелитель тьмы» основан на серии комиксов Hellblazer. Фильм вышел на экраны в 2005 году. На портале IMDb рейтинг картины составляет 7 из 10 (на основании 365 тыс. оценок зрителей), на сайте «Кинопоиск» ему поставили 8 звезд из 10 возможных (по оценкам 524 тыс. пользователей сервиса).

По сюжету оригинального фильма, экзорцист и медиум Джон Константин способен видеть потусторонний мир. Еще в детстве он, не выдержав бремени этого дара, совершил попытку суицида, но его спасли. С тех пор он сражается на стороне добра, борется с демонами и пытается остановить конец света.

Постановщик «Константина: Повелителя тьмы» Фрэнсис Лоуренс известен и другими проектами, в числе которых «Я — легенда», «Воды слонам!», франшиза «Голодные игры».

Исполнитель главной роли Киану Ривз («На гребне волны», «Скорость») весной этого года появился в четвертой части «Джона Уика». На мировые экраны боевик вышел 13 марта 2023 года, в России — 23 марта 2023 года.