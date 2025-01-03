Фильм «Финист. Первый богатырь» собрал более 1 млрд рублей в прокате

В день премьеры, 1 января, кинокартина собрала более 200 млн рублей. В первый уикенд, как указано на сайте, сборы фильма превысили 900 млн рублей. Самым кассовым для сказки стало 2 января — в этот день продажи билетов составили более 300 млн рублей. Сейчас кассовые сборы фильма составляют 1 008 179 950 рублей, в эту сумму также входят билеты, купленные на сеансы в ближайшие дни.
Ранее стало известно, что общие сборы фильма «Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» составляют 1 208 983 608 рублей за аналогичный период времени.
Кинолента стала приквелом киносаги «Последний богатырь» и рассказала предысторию событий трилогии. Режиссером фильма стал Дмитрий Дьяченко, а главные роли исполнили Кирилл Зайцев (Финист), Сергей Лавыгин (Мелеха) и Юлия Пересильд (Баба Яга).