Фильм «Финист. Первый богатырь» собрал более 1 млрд рублей в прокате

В день премьеры, 1 января, кинокартина собрала более 200 млн рублей. В первый уикенд, как указано на сайте, сборы фильма превысили 900 млн рублей. Самым кассовым для сказки стало 2 января — в этот день продажи билетов составили более 300 млн рублей. Сейчас кассовые сборы фильма составляют 1 008 179 950 рублей, в эту сумму также входят билеты, купленные на сеансы в ближайшие дни.