Филистимляне использовали плевел опьяняющий в религиозных обрядах

Археоботаники из Университета Бар-Илан в Израиле исследовали остатки семян и плодов в двух храмах города филистимлян Геф, который был домом библейского воина-великана Голиафа. Анализ показал, что филистимляне, вероятно, использовали в своих ритуалах как лекарственные растения, так и явно ядовитые, имеющие воздействие на психику, подобное запрещенным сегодня наркотическим веществам. Результаты, опубликованные в Scientific Reports, также впервые приоткрывают завесу над культовыми практиками и пантеоном божеств у филистимлян.
Этот древний народ процветал в приморской части Ханаана (на территориях примерно от современного Тель-Авива до Газы) с XII века до нашей эры. И хотя о нем многое известно благодаря упоминаниям в Библии, египетских и ассирийских письменных источниках, знания ученых о культах и религиозных обрядах филистимлян до сих пор очень ограничены.
Команда проводила раскопки в крупном поселении филистимлян на холме Тель-эс-Сафи, которое идентифицировали как город Геф. Про него в Библии говорится как про дом Голиафа. В руинах были обнаружены два храма с множеством артефактов. Во время изучения найденной там керамики и других обломков были взяты археоботанические пробы, которые выявили «впечатляющее разнообразие семян и плодов», как говорят авторы.
Исследователи подробно изучили растения — их количество, состояние и даже распределение по храму. Эксперты пояснили, что это важно для понимания исчезнувшей культуры — по этим данным можно понять, как отбирали и использовали данные растения в культовых практиках, сезонность проведения ритуалов, какие подношения и каким богам делали. А также, возможно, узнать о сельскохозяйственной и медицинской деятельности.
Авторы выяснили, что помимо продовольственных культур, в храмах применялись такие растения, как витекс священный (Vitex agnus-castus), который также называли древом целомудрия, златоцвет увенчанный, или «овощная хризантема» (Glebionis coronaria), и серебристая ломелозия (Lomelosia argentea).
«Одним из наиболее значительных открытий является выявление этих широко распространенных средиземноморских растений — они известны из самых ранних ритуальных применений и связывают филистимлян с культовыми ритуалами, мифологией и атрибутами древнегреческих божеств: Геры, Артемиды, Деметры, Асклепия».
Также ученые обнаружили семена плевела опьяняющего (Lolium temulentum) — сорняка и природного источника спорыньи, содержащей алкалоид типа ЛСД. И это именно тот плевел, который в Библии «рекомендуется» отделять от зерен — он часть встречается на пшеничных полях. Однако авторы уточнили, что в храмах зерна плевела находились отдельно, а значит, были принесены туда не случайно, с пшеницей, а намеренно. И филистимлянам, очевидно, были известны его токсичные и галлюциногенные свойства. Известно также, что его использовали в качестве психоактивного вещества в греческих культах земледелия.
Кроме того, исследователи выяснили, что датой начала ритуалов у филистимлян была ранняя весна, а окончания — конец лета и начало осени, что подчеркивает их глубокую связь с миром природы и циклами земледелия. По выводам ученых, религия филистимлян опиралась на магию и силы природы — в культе важна была пресная вода и сезонность, которые влияли на жизнь человека.
Также, по словам ученых, теперь становится ясно, что культурные обычаи филистимлян были гораздо сильнее связаны с другими средиземноморскими традициями, чем считалось ранее. Авторы нашли множество параллелей с эгейскими или крито-микенскими церемониальными практиками, с которыми, вероятно, шел культурный обмен.