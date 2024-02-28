Филистимляне использовали плевел опьяняющий в религиозных обрядах

Также ученые обнаружили семена плевела опьяняющего (Lolium temulentum) — сорняка и природного источника спорыньи, содержащей алкалоид типа ЛСД. И это именно тот плевел, который в Библии «рекомендуется» отделять от зерен — он часть встречается на пшеничных полях. Однако авторы уточнили, что в храмах зерна плевела находились отдельно, а значит, были принесены туда не случайно, с пшеницей, а намеренно. И филистимлянам, очевидно, были известны его токсичные и галлюциногенные свойства. Известно также, что его использовали в качестве психоактивного вещества в греческих культах земледелия.