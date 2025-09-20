Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал Францию выйти из НАТО из-за лжи Эстонии о якобы нарушении российскими истребителями МиГ-31 её воздушного пространства.
«Ещё одна ложная информация, чтобы подтолкнуть к войне и разжечь панику! На этот раз Эстония… Выйдем из ЕС и НАТО, разрушим эти военные структуры!» — написал он в своём аккаунте в соцсети Х.
Ранее Эстония пожаловалась на три российских истребителя, якобы нарушивших границы, и запросила консультации с НАТО.
Глава Минобороны Литвы Довиле Шакалене намекнула на право сбивать российские истребители силами НАТО, комментируя якобы проникновение самолётов ВКС в воздушное пространство Эстонии.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова пожелала ей реализоваться в сфере юридической психологии.