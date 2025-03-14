Филиппинцы нашли средство от старения в чане из-под рисового вина

Эти результаты позволяют предположить, что осадок тапуи можно использовать в качестве здорового продукта питания для борьбы со старением и болезнями, связанными с окислительным стрессом. Однако радоваться пока преждевременно: как часто бывает в науке, это лишь предварительные результаты, да еще и полученные в ходе испытаний с участием животных. До экспериментов на людях у филиппинцев пока не дошли руки.