Филиппинцы нашли средство от старения в чане из-под рисового вина

В основе филиппинского рисового вина «Тапуй» смесь черного и белого клейкого риса, который ферментируется с помощью закваски «бубод». Через месяц ферментации твердый осадок отфильтровывают и обычно выбрасывают. Но филиппинские исследователи нашли способ оптимизировать традиционный процесс приготовления «Тапуя», чтобы получить потенциальный суперфуд, богатый омолаживающими веществами и антиоксидантами. Исследование опубликовано в журнале Discover Food.
Ученые из Филиппинского университета изучали влияние различных микроорганизмов, используемых для запуска процесса брожения, который на местном языке называется «бубод», — на твердые остатки виноделия. Эти остатки, называемые «мезгой», в основном состоят из рисовых отрубей, дрожжей и других побочных продуктов жизнедеятельности микроорганизмов.
Исследователи обнаружили, что при оптимизации процесса ферментации с использованием определенной микробной культуры осадок «Тапуй» может стать ценным источником натуральных соединений, обладающих потенциальной медицинской и питательной ценностью.
Так, осадок «Тапуя», приготовленный с использованием оптимизированной смеси заквасок, содержит большое количество полифенолов — соединений, известных своей способностью бороться с окислительным стрессом, воспалением и повреждениями клеток. Более того, подопытные животные, которым давали экстракты из осадка «Тапуя», приготовленного с использованием улучшенной закваски, продемонстрировали очень высокую антиоксидантную активность, что значительно увеличило продолжительность их жизни, подвижность и репродуктивное здоровье.
Экстракт также повышает уровень супероксиддисмутазы — фермента, необходимого для защиты клеток от возрастных изменений.
Эти результаты позволяют предположить, что осадок тапуи можно использовать в качестве здорового продукта питания для борьбы со старением и болезнями, связанными с окислительным стрессом. Однако радоваться пока преждевременно: как часто бывает в науке, это лишь предварительные результаты, да еще и полученные в ходе испытаний с участием животных. До экспериментов на людях у филиппинцев пока не дошли руки.
Если дальнейшие исследования подтвердят эти эффекты, то малоизвестный побочный продукт производства рисового вина, того и гляди, завирусится покруче скандального «Оземпика».