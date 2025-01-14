Филби заявлял, что не изменил бы решения работать на СССР

Допрос Филби был проведен в Бейруте его другом и бывшим коллегой по разведке МИ-6 Николасом Эллиоттом в январе 1963 года. Эллиотт предлагал Филби защиту от судебного преследования в обмен на полное признание и раскрытие всей известной ему информации о советских агентах за рубежом. Как пишет Макинтайр, показания Филби, согласившегося на эти условия, представляют собой «смесь правды с полуправдой и ложью», призванную выиграть время для побега. Среди прочего в разговоре с Эллиоттом он настаивал, что не контактировал с советской разведкой с 1946 года, хотя в действительности контакты сохранялись и после этого.