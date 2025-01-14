Филби заявлял, что не изменил бы решения работать на СССР

ЛОНДОН, 14 января. /ТАСС/. Разведчик Ким Филби, давая признательные показания перед побегом в СССР, заявлял, что ни о чем не жалеет. Как сообщает британская The Times, стенограмма проведенного в 1963 году допроса самого известного члена «Кембриджской пятерки» была частично рассекречена вместе с другими архивными документами британской контрразведки МИ-5.
«[Филби] сказал, что, все обдумав, он, вероятно, поступал бы точно так же, если бы ему выпала возможность заново прожить всю свою жизнь», — говорится в документе, выдержки из которого приводятся в материале The Times за авторством британского писателя и биографа Филби Бена Макинтайра.
Допрос Филби был проведен в Бейруте его другом и бывшим коллегой по разведке МИ-6 Николасом Эллиоттом в январе 1963 года. Эллиотт предлагал Филби защиту от судебного преследования в обмен на полное признание и раскрытие всей известной ему информации о советских агентах за рубежом. Как пишет Макинтайр, показания Филби, согласившегося на эти условия, представляют собой «смесь правды с полуправдой и ложью», призванную выиграть время для побега. Среди прочего в разговоре с Эллиоттом он настаивал, что не контактировал с советской разведкой с 1946 года, хотя в действительности контакты сохранялись и после этого.
Прощаясь c Эллиоттом, Филби, который на тот момент уже седьмой год работал в Бейруте журналистом, продолжая сотрудничать с МИ-6, заверил его, что не сбежит в СССР, как другой член «пятерки» дипломат Гай Берджесс. Однако через 10 дней после этого разговора Филби покинул Ливан на идущем в Одессу сухогрузе «Долматов».
Загадка без ответа
Как отмечает Макинтайр, новая порция рассекреченных документов, которые уже частично публиковались ранее, не дает ответа на вопрос о том, сознательно ли Эллиотт допустил побег Филби. Автор упоминает версию, согласно которой Лондон якобы хотел использовать Филби в качестве тройного агента в СССР. Макинтайр также допускает, что Эллиотт мог позволить Филби бежать в качестве последнего дружеского жеста. Как отмечает писатель, сам Филби уже в Москве задавался тем же вопросом и даже упоминал об этом в письме Эллиотту.
О Филби
Гарольд Адриан Рассел Филби — сын известного востоковеда и разведчика Сент-Джона Филби — родился в 1912 году в британской Индии. Там же разворачивается действие шпионского романа Редьярда Киплинга (1865−1936) «Ким», в честь героя которого Филби еще в детстве получил свое прозвище.
Филби входил в «Кембриджскую пятерку» — группу выпускников Кембриджского университета, завербованных внешней разведкой СССР. Он сотрудничал с ней с 1934 года, делая карьеру в The Times, а потом в МИ-6, где одно время руководил отделом контрразведки, отвечавшим за противодействие советским шпионам. В годы Второй мировой войны он выполнял задания в США и Великобритании, продолжал передавать ценные сведения советской внешней разведке и после войны, а уже в Москве выступал в роли консультанта и аналитика в вопросах, касающихся организации противодействия западным спецслужбам.
Филби умер в Москве в 1988 году и похоронен на Кунцевском кладбище. Его последняя жена Руфина Пухова-Филби ушла из жизни в 2021 году, пережив супруга на 33 года.