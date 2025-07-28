Фиктивный союз с бойцом СВО: суд встал на сторону родственников погибшего

Брак между Еленой Соколовой и Сергеем Хандожко, заключенный 5 октября 2023 года, был лишен традиционных атрибутов: не было ни торжества, ни белого платья и большого торта, писал телеграм-канал Baza. На следующий день после регистрации отношений Сергей отправился в зону СВО, а через полгода погиб. Родные, в частности брат погибшего, утверждают, что Елена, будучи инспектором по воинскому учету, знала о том, что у мужчины нет близких родственников и необходимой военной подготовки, поэтому решила воспользоваться ситуацией. После гибели Сергея женщина оперативно получила все причитающиеся выплаты, что и вызвало подозрения у семьи.