Фиктивный союз с бойцом СВО: суд встал на сторону родственников погибшего

Фиктивный брак
Как считает военный юрист Андрей Бендер, каждый случай предполагаемого фиктивного брака требует глубокого правового анализа, который невозможен без изучения всех материалов дела, включая мотивировочную часть судебного решения.
«Согласно статье 27 Семейного кодекса РФ, для признания брака фиктивным необходимо доказать, что супруги или один из них изначально не планировали создавать семью. При этом сам по себе краткосрочный брак или отсутствие совместного хозяйства не являются достаточными доказательствами», — пояснил в беседе с ВФокусе Mail Бендер.
По его мнению, факт получения социальных выплат и нежелание ставить штамп в паспорте — это лишь косвенное доказательство. Суд должен установить умысел сторон на момент регистрации брака. В качестве доказательств могут быть использованы свидетельские показания, переписка, финансовые документы, подтверждающие отсутствие реальных семейных отношений. Также такое решение может быть вынесено, если при заключении брака были использованы подложные документы.
Особую проблему юрист видит в законодательных пробелах. «В отличие от некоторых зарубежных юрисдикций, в России нет четких критериев “достаточности” брака. Нет требований к минимальному сроку совместной жизни, обязательному ведению общего хозяйства или наличию детей. Это создает правовую неопределенность и приводит к расхождениям в судебной практике», — добавил юрист.
Подозрительная свадьба
Брак между Еленой Соколовой и Сергеем Хандожко, заключенный 5 октября 2023 года, был лишен традиционных атрибутов: не было ни торжества, ни белого платья и большого торта, писал телеграм-канал Baza. На следующий день после регистрации отношений Сергей отправился в зону СВО, а через полгода погиб. Родные, в частности брат погибшего, утверждают, что Елена, будучи инспектором по воинскому учету, знала о том, что у мужчины нет близких родственников и необходимой военной подготовки, поэтому решила воспользоваться ситуацией. После гибели Сергея женщина оперативно получила все причитающиеся выплаты, что и вызвало подозрения у семьи.
Конфликт между Еленой и родственниками Сергея дошел до суда. Суд признал брак недействительным и потребовал аннулировать запись в ЗАГСе. Родные указывали на странности: Елена не появлялась в жизни Сергея до свадьбы, а после его смерти вела себя отстраненно и не хотела общаться с родственниками и участвовать в похоронах.
По словам Бендера, около 70−80% подобных браков с участниками СВО могут заключаться ради выплат, но доказать их фиктивность сложно.
«В российской правовой системе, в отличие от англосаксонской, отсутствует прецедентное право в его классическом понимании. Хотя суды формально не связаны решениями по аналогичным делам, на практике они часто учитывают ранее вынесенные судебные акты, особенно если обстоятельства схожи, а правовая позиция вышестоящих инстанций уже сформирована», — пояснил юрист. Он подчеркнул, что решающую роль будет играть не сам прецедент, а складывающаяся судебная практика, включая разъяснения Верховного и Конституционного судов.
При этом ключевое значение сохранит процесс доказывания: даже при схожих фактах исход дела может различаться в зависимости от представленных доказательств, толкования норм и усмотрения суда.
Напомним, что в конце июля Госдума приняла закон, предоставляющий гражданским женам бойцов право на получение выплат в случае гибели или тяжелого ранения военнослужащего. Для этого необходимо подтвердить факт длительного совместного проживания и ведения общего хозяйства — например, через свидетельские показания, совместные финансовые документы или данные жилищного учета.
Дарья Баева