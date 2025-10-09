Фидан: есть вероятность, что Израиль снова захочет развязать войну в Газе

«Проблемы всегда могут возникнуть. У [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху есть определенный послужной список, и мы знаем, насколько он ненадежен в некоторых вопросах, особенно в вопросах мира. У Израиля может возникнуть соблазн вновь развязать войну. Международное сообщество в настоящее время находится в состоянии повышенной готовности в связи с этим. В конце концов, как только ситуация с заложниками будет урегулирована, у Израиля больше не останется аргументов для поддержания собственной легитимности. Мы должны предвидеть, что на практике возникнут определенные проблемы. Это неизбежно», — заявил Фидан турецким СМИ в Париже.