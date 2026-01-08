Фицо заявил о саботаже мирных переговоров по Украине

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала подписанный Францией, Великобританией и Украиной документ в Париже о размещении западных контингентов и военных баз далеким от мирного урегулирования. По ее словам, Москва расценит появление на Украине западных военных как интервенцию. «Все такие подразделения и объекты будут рассматриваться в качестве законных боевых целей Вооруженных сил Российской Федерации», — подчеркнула Захарова, добавив, что мирное решение конфликта на Украине возможно исключительно на основе устранения его первопричин.