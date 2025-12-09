Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фицо заявил, что не поддержит продолжение конфликта на Украине

Фицо заявил, что на саммите ЕС не хочет поддерживать конфликт на Украине.

Источник: AP 2024

БРАТИСЛАВА, 9 дек — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что на саммите Европейского союза, который запланирован на следующей неделе, не хочет поддерживать инициативы, которые бы способствовали продолжению конфликта на Украине.

«Готовлюсь и веду активную коммуникацию с несколькими премьерами о ходе саммита, запланированного на следующей неделе в Брюсселе, где я не хочу поддерживать продолжение войны на Украине», — сказал Фицо в видеообращении, которое опубликовано на его официальной странице в социальной сети Facebook* во вторник.

Еврокомиссия ранее сообщила, что решение по финансированию Украины в 2026—2027 годах примет саммит ЕС, запланированный на 18—19 декабря.

Фицо в начале декабря назвал идею с передачей Киеву замороженных активов РФ для покрытия военных расходов нелегальной конфискацией, которая повлечет за собой серьезные ответные меры с российской стороны. Он тогда отметил, что приоритетом должен быть план о мире на Украине, а не финансирование продолжения конфликта.

Фицо в конце ноября заявлял, что один из ключевых компонентов мирного соглашения, о котором ведутся переговоры — использование замороженных активов России не на военные нужды Украины, а на ее восстановление на основе договоренностей всех заинтересованных стран — США, РФ и Украины. Он тогда сказал, что «это совсем другой механизм», поддержку которого он может себе представить.

В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию Западом замороженных российских активов: у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.