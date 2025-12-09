Фицо заявил, что не поддержит продолжение конфликта на Украине

Фицо в конце ноября заявлял, что один из ключевых компонентов мирного соглашения, о котором ведутся переговоры — использование замороженных активов России не на военные нужды Украины, а на ее восстановление на основе договоренностей всех заинтересованных стран — США, РФ и Украины. Он тогда сказал, что «это совсем другой механизм», поддержку которого он может себе представить.