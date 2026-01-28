Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фицо опроверг статью Politico о своей оценке психологического состояния Трампа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал ложью статью газеты Politico, в которой утверждалось о якобы его обеспокоенности психологическим состоянием американского лидера Дональда Трампа.

Источник: AP 2024

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал ложью статью газеты Politico, в которой утверждалось о якобы его обеспокоенности психологическим состоянием американского лидера Дональда Трампа.

«Должен решительно отвергнуть ложь портала Politico о том, как я в Брюсселе оценил встречу с американским президентом Дональдом Трампом», — написал Фицо в своих соцсетях.

Он подчеркнул, что на прошлой неделе не выступал на саммите в Брюсселе и ни с кем из европейских лидеров не обсуждал свою встречу с Трампом даже неформально.

«Цель Politico — испортить конструктивные отношения, которые есть у Словакии на все четыре стороны света», — заключил Фицо.

Он отметил, что является «любимчиком» Politico, которое считает преступлением независимость, борьбу за национальные интересы и собственное мнение.

Ранее Politico писало, что Фицо выразил обеспокоенность психологическим состоянием Трампа в беседе с лидерами Европы.

Трамп и Фицо провели закрытые переговоры во Флориде 17 января.