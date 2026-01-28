Фицо опроверг статью Politico о своей оценке психологического состояния Трампа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал ложью статью газеты Politico, в которой утверждалось о якобы его обеспокоенности психологическим состоянием американского лидера Дональда Трампа.
«Должен решительно отвергнуть ложь портала Politico о том, как я в Брюсселе оценил встречу с американским президентом Дональдом Трампом», — написал Фицо в своих соцсетях.
Он подчеркнул, что на прошлой неделе не выступал на саммите в Брюсселе и ни с кем из европейских лидеров не обсуждал свою встречу с Трампом даже неформально.
«Цель Politico — испортить конструктивные отношения, которые есть у Словакии на все четыре стороны света», — заключил Фицо.
Он отметил, что является «любимчиком» Politico, которое считает преступлением независимость, борьбу за национальные интересы и собственное мнение.
Ранее Politico писало, что Фицо выразил обеспокоенность психологическим состоянием Трампа в беседе с лидерами Европы.
Трамп и Фицо провели закрытые переговоры во Флориде 17 января.