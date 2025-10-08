Фетва раздора: ДУМ готовится к перехвату власти, запрещая курьерам работать

По его мнению, основная проблема заключается в создании «новой нормальности». «Нас приучают к тому, что в России существует некий орган, который напоминает о существовании каких-то предписаний неограниченному кругу лиц. Реакция должна быть та же, как и в случае с фетвой по поводу многоженства — прокуратура должна оценить ее соответствие законодательству», — резюмировал депутат.