Фетва раздора: ДУМ готовится к перехвату власти, запрещая курьерам работать

Религиозные ограничения
Накануне Духовное управление мусульман РФ опубликовало фетву, затрагивающую профессиональную деятельность курьеров-мусульман. Согласно религиозному предписанию, верующим запрещается транспортировка товаров, считающихся в исламе недозволенными: свинины, алкогольной продукции, азартных игр и предметов языческих культов. В качестве богословского обоснования приводятся положения Корана, включая аяты о запрете «мертвечины, крови, мяса свиньи» и «опьяняющих напитков, азартных игр», а также хадисы, запрещающие содействие в грехе.
Документ предусматривает исключения для случаев перевозки закрытых посылок с неизвестным содержимым, транспортировки с целью утилизации или доставки смешанных грузов с преобладанием халяльной продукции — при условии последующей выплаты милостыни для «очищения» дохода. При этом муфтий Шамиль Аляутдинов подчеркнул, что фетва носит характер богословского разъяснения, а не правового акта, и предназначена в первую очередь для практикующих мусульман.
Конституционный конфликт
Глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил о несоответствии фетвы положениям Конституции РФ. По его словам, документ нарушает пять ключевых статей документа, включая принципы светского государства, свободы труда и единства экономического пространства.
Фадеев указал на попытку ДУМ регулировать гражданско-правовые отношения, что относится к исключительной компетенции федеральных органов законодательной власти. По словам правозащитника, реализация этих предписаний «приведет к тому, что курьеры-мусульмане будут противопоставлять себя всем остальным и соответствующим образом дифференцировать своих клиентов», — подчеркнул глава СПЧ.
Давление на государство
Заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев высказал мнение, что фетва Духовного управления мусульман представляет собой провокационную акцию, созданную для давления на светское государство.
«Мы не первый раз сталкиваемся с ситуацией, когда духовное управление мусульман издает провокационные фетвы, которые вызывают большой резонанс, — отметил он. — Все это выглядит как попытка переформатировать государство по своим каким-то канонам».
Особую озабоченность эксперта вызвали потенциальные последствия для логистической системы. «Учитывая объемы поставок свинины в торговые сети и заведения общественного питания, практическая реализация данной фетвы способна вызвать дестабилизацию грузоперевозок вследствие саботажа радикально религиозных мусульман», — добавил депутат.
В то же время парламентарий сомневается в массовом характере возможных протестов. «Трудно предположить, что это будет носить столь массовый характер, что миллионы ценных специалистов, которые зарабатывают большие деньги в службах доставки, логистики, грузчики в магазинах, вдруг откажутся от перевозки нехаляльной продукции», — пояснил Матвеев.
По его мнению, основная проблема заключается в создании «новой нормальности». «Нас приучают к тому, что в России существует некий орган, который напоминает о существовании каких-то предписаний неограниченному кругу лиц. Реакция должна быть та же, как и в случае с фетвой по поводу многоженства — прокуратура должна оценить ее соответствие законодательству», — резюмировал депутат.