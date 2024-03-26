Фестиваль кинодебютов «Дух огня» проходит в Ханты-Мансийске

Она отметила, что формат мероприятия был изменен на фоне событий в подмосковном «Крокус Сити Холле». Так, почти все кинопоказы прошли без зрителей, их смогли оценить только члены жюри и критики. Любители кино отнеслись к этому с пониманием и разделили скорбь по жертвам теракта.
«Я очень сожалею, соболезную семьям погибших. Это просто ужасно», — сказала участница кинофестиваля из Индонезии Чандра Сембиринг.
В первый день фестиваля участники возложили цветы в память о погибших, а открытие конкурсной программы началось с минуты молчания.
Также отмечается, что в этом году фестиваль впервые был открыт его президентом режиссером Эмиром Кустурицей. В прошлом году он не смог попасть на мероприятие, поскольку накануне вылета получил травму.
«Этот фестиваль — это сцена для молодых, которые выезжают со своими оригинальными фильмами. Нет таких копий Голливуда», — подчеркнул Кустурица.
Для участия в панельных сессиях сюда слетелись кинопроизводители из более чем полусотни стран: Китая, Ирана, Индии, Бразилии, ОАЭ, Израиля, ряда африканских стран и даже нескольких европейских. Но особое взаимодействие здесь наращивают с партнерами по БРИКС.
«Россия и Иран сейчас работают над проектом межправительственного соглашения о совместном производстве. Этот документ является гарантом для кинопроизводителей двух стран, чтобы они могли на его основе создавать и реализовывать совместные проекты в области кино», — рассказал Масуд Ахмадван, глава культурного представительства при посольстве Ирана в РФ.
Кроме того, на площадке фестиваля был подписан первый договор о создании российско-индийского фильма, съемки которого могут начаться уже в этом году.
«Я недавно разговаривал с Митхун Чакраборти (индийский актер, известный ролью в фильме “Танцор Диско”. — Ред.), чтобы он какую-то даже маленькую роль в этом фильме сыграл и он согласился. Он очень хороший, добрый человек. Я надеюсь, что он много денег не будет просить», — отметил продюсер индийской кинокомпании Сарфараз Алам Сафу.
Итоги фестиваля станут известны позднее в этот день.