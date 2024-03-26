Фестиваль кинодебютов «Дух огня» проходит в Ханты-Мансийске

«Я недавно разговаривал с Митхун Чакраборти (индийский актер, известный ролью в фильме “Танцор Диско”. — Ред.), чтобы он какую-то даже маленькую роль в этом фильме сыграл и он согласился. Он очень хороший, добрый человек. Я надеюсь, что он много денег не будет просить», — отметил продюсер индийской кинокомпании Сарфараз Алам Сафу.