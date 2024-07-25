Фестиваль «Архстояние» в 2024 году: кто, если не Мы

В последние выходные июля в Калужской области проходит фестиваль «Архстояние» — пространство творчества, искусства и общения. Изначально событие задумывалось как фестиваль ленд-арта, но давно вышло за эти рамки, хотя возведение арт-объектов из природных материалов осталось неизменной частью мероприятия.
«Архстояние» в 2024 году — это настоящий культурный феномен, включающий в себя перформансы, лектории, музыку, объединяющий множество талантливых и неравнодушных людей. Мероприятие проходит на территории арт-парка «Никола-Ленивец», в эти даты вход возможен строго по билетам участников фестиваля.
Что это за фестиваль — «Архстояние»
Это крупнейший в России и Европе творческий фестиваль, который проходит на территории арт-парка «Никола-Ленивец» ежегодно с 2006 года. За время существования фестиваля участие в нем приняли более 150 известных художников из России и других стран. Для мероприятия каждый год выбирают новую тему.
Темой «Архстояния» текущего года — «Мы» — организаторы преследуют несколько целей. С одной стороны, напоминают о важности объединяться, договариваться, искать что-то общее, вместо того чтобы фокусироваться на различиях. С другой — выражают признательность огромному комьюнити, сложившемуся вокруг фестиваля и арт-парка за неполные 20 лет их существования. Художники и архитекторы, местные жители и волонтеры, туристы и спортсмены, музыканты и дачники, туристы и гиды — эти и другие группы людей с такими непохожими интересами, историями, взглядами на жизнь, тем не менее объединившиеся благодаря одному конкретному месту, нашедшие между собой общий язык.
Где и в какие даты пройдет «Архстояние» в 2024 году
Фестиваль состоится там же, где и всегда, — в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области. В 2024 году мероприятие будет длиться три дня: с 26 по 28 июля.
Программа фестиваля «Архстояние»
Традиционно программа фестиваля делится на несколько тематических направлений: искусство, лектории, перформансы, музыка. Также в этом году будут представлены кэмпы сообществ, точки лучших культурных институций страны. Особенным элементом фестиваля станет возможность для всех желающих поучаствовать в коллективных действиях и почувствовать себя частью большого сообщества.
Подробную программу по дням можно найти на сайте фестиваля, мы же перечислим центральные и самые интересные элементы.
Музыка
В основной лайнап 2024 года вошли независимые отечественные исполнители. Музыкальная составляющая — всегда сильная часть фестиваля, знакомящая публику с множеством интересных артистов, выступающих в разных жанрах — от поп-рока и инди до техно-фолка. Выступления будут проходить на 5 сценах, вписанных в ландшафт парка и разбросанных по всей его территории.
|Когда
|Кто
|26 июля
|Zoloto, «Наадя», «Хадн дадн», «Элли на маковом поле», Аннушкаа
|27 июля
|Никола Мельников & Biicla, Oligarkh, Mirèle, Passmurny, Дарья Виардо, «Бонд с кнопкой», «ГОСТ звук», «внимание брусника!», ЙОКО, Assensia, Kasha, «Залпом»
Перформансы
В этом году заявлено несколько перформансов:
1. Музыкальный перформанс на огненной сцене с композицией «Будем как искры», созданной специально для «Никола-Ленивца». Музыка будет сопровождаться горением сотни костров, танцами и хороводами.
2. «Сонастройки» — 3-часовой спектакль о том, каким мог бы быть мир, если бы в нем существовали договоры совместного проживания. Зрители и участники погрузятся в жизнь природных сообществ пчел, птиц и растений, сократив дистанцию с природой и став ее частью.
3. Шествие, организованное в рамках трехдневной лаборатории «Комнаты исследования: найти своих». В течение фестиваля участники будут исследовать себя и окружающий мир с помощью художественных практик, подводя итог коллективным шествием по парку.
4. «Прекрасное далёко» — перформанс, участниками которого станут люди старше 65 лет, связанные с Никола-Ленивцем. Произведение будет посвящено времени, принятию прошлого и связи поколений.
Искусство
Ежегодно к фестивалю лучшие современные российские и зарубежные художники и архитекторы возводят новые объекты. Какие-то из них временные, другие остаются в арт-парке на долгие годы. Некоторые возводятся известными творцами (например, знаменитый «дом-трубу» в 2021 году возвел Сергей Кузнецов — главный архитектор Москвы), другие — небольшими архитектурными бюро.
Вот какие интересные объекты ждут нас в 2024 году:
- «Баня-форум» (автор Николай Полисский). Когда-то именно в банях проходили обсуждения важных вопросов, к тому же, как известно, в бане все равны. А значит, где, как не в бане, лучше всего организовать точку встречи представителей разных сообществ, людей разных взглядов. Внешне конструкция будет выглядеть как руины древнего деревянного здания с колоннами, а внутри гостей будут ждать программы парения и лекторий.
- «Дома Земли» (автор Андрей Сяйлев). Три выросшие в лесу башни будут служить домами для птиц, насекомых и растений, а также местами, где человек сможет понаблюдать за их жизнью. Посещать «Дома Земли» рекомендуется, соблюдая определенные ритуалы: практики заботы, дары-подношения, совместные трапезы.
Коллективные действия
Продолжая тему фестиваля, организаторы предложили в этом году гостям самим поучаствовать в создании программы. Каждый желающий до 1 июля мог внести свою идею коллективного действия, привлечь заинтересованных и реализовать формат в рамках фестиваля.
На текущий момент запланированы следующие коллективные действия:
- забота — участники простыми поступками проявляют заботу по отношению к своим ближним;
- крик — прокричаться, выпустить накопившееся через голос, вслушаться в эхо улетающих слов;
- киномарафон фильмов о первых фестивалях, таких как «Вудсток»;
- коллективное ночное купание в реке Угре;
- стретчинг;
- социальные танцы и многое другое.
Кэмпы сообществ
В этом году организаторы объявили опен-колл для сообществ, представительства которых будут открыты в рамках фестиваля. Тематика точек, которые появятся на «Архстоянии», абсолютно разная: здесь и мастер-классы от художников, и практики тишины, и танцевальные площадки, и ленивые дискуссии во время покачивания в гамаках, и обучение бездействию… Вы сможете найти что-то интересное и обрести единомышленников.
Лекторий
Программа лектория будет посвящена феномену сообществ, понять который невозможно без местоимений «я» и «они». Гостей ждут лекции об устной памяти и экспериментальной жилой архитектуре, мастер-класс по свободному движению, коллективная читка по ролям и многое другое.
Где и как купить билеты на фестиваль «Архстояние»
Билеты продаются на официальном сайте фестиваля, также их можно приобрести на месте. Не рекомендуем брать билеты с рук: высока вероятность столкнуться с мошенниками. Цены в 2024 году следующие:
|Входной взрослый билет (приобретается на месте)
|12 000 руб.
|Место под палатку
|3500 руб.
|Двухместная палатка в общем кемпинге
|9000 руб.
|Четырехместная палатка в общем кемпинге
|13 000 руб.
|Парковка для автодома
|15 000 руб.
|Парковка с местом под палатку
|12 000 руб.
|Трансфер в одну сторону
|От 1500 руб.
|Участие в коллективной практике «Путь»
|1800 руб.
История фестиваля
Идеолог мероприятия — художник Николай Полисский, который в далеком 2000 году обосновался в небольшой деревеньке Никола-Ленивец под Калугой. Самый первый арт-объект на этих территориях — две сотни снеговиков на берегу Угры, которых художник создавал с привлечением местных жителей.
Со временем Полисскому удалось привлечь внимание коллег по цеху к этим местам, и в 2006 году объединенными усилиями организовали первый фестиваль «Архстояние». Такое название он получил благодаря протекающей неподалеку реке — считается, что где-то в этих местах происходило знаменитое стояние на Угре. Фестиваль же стал своеобразным «архитектурным стоянием», манифестом художников: мы здесь обосновались надолго.
Изначально «Архстояние» было фестивалем ленд-арта: художники и архитекторы возводили фантазийные конструкции огромных размеров, непременно из природных материалов. Помогали им в этом местные жители, таким образом получившие работу. Затем событие стало ежегодным, со временем масштабировалось и превратилось в одну из главных точек притяжения творческих людей в России. А возводимые художниками объекты оставались на территории арт-парка, превращаясь в неотъемлемую часть ландшафта.
Все, что нужно знать о фестивале «Архстояние»
Соберем воедино основную информацию, которую стоит запомнить, собираясь на мероприятие:
- «Архстояние» — фестиваль современного искусства во всех его проявлениях, но с акцентом на ленд-арт;
- каждый год выбирается тема фестиваля, в 2024 году эта тема — «Мы»;
- «Архстояние» проходит ежегодно в последние выходные июля, в 2024 году это 26—28-е числа;
- место проведения фестиваля — Калужская область, арт-парк «Никола-Ленивец»;
- в дни фестиваля вход в арт-парт только по билетам, стоимость билетов — 12 000 рублей без учета проживания;
- разместиться можно в домиках, гостинице или в кемпинге;
- в трехдневную программу мероприятия в 2024 году входят лекторий, перформансы, кэмпы сообществ, коллективные действия, музыкальные выступления.