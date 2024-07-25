Фестиваль «Архстояние» в 2024 году: кто, если не Мы

Темой «Архстояния» текущего года — «Мы» — организаторы преследуют несколько целей. С одной стороны, напоминают о важности объединяться, договариваться, искать что-то общее, вместо того чтобы фокусироваться на различиях. С другой — выражают признательность огромному комьюнити, сложившемуся вокруг фестиваля и арт-парка за неполные 20 лет их существования. Художники и архитекторы, местные жители и волонтеры, туристы и спортсмены, музыканты и дачники, туристы и гиды — эти и другие группы людей с такими непохожими интересами, историями, взглядами на жизнь, тем не менее объединившиеся благодаря одному конкретному месту, нашедшие между собой общий язык.