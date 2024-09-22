Фермеры в штате Мэн нашли в стене амбара 40 тысяч пчел

Марша Найт сказала, что с самого детства регулярно видела медоносных пчел около одной из стен дома и слышала жужжание, но не особо удивлялась — ведь в штате Мэн вообще живет много этих насекомых (согласно данным местного университета, 270 разных видов). Брат Марши, Майкл Найт, сказал, что пчелы жили в этом доме где-то 60 лет, а то и больше.