Фермеры в штате Мэн нашли в стене амбара 40 тысяч пчел

Семейство Найт живет на ферме Смайлинг Хилл в штате Мэн на восточном побережье США с 1720 года. Они производят молочные продукты, а зимой приглашают всех желающих кататься на лыжах по лесным тропам.
На днях, впрочем, хозяйство семьи Найт, расширилось: кажется, теперь на ферме будут заниматься еще и пчеловодством, поскольку в стене дома жильцы обнаружили колонию из 40 000 медоносных насекомых. О жужжащей находке рассказало CNN.
Марша Найт сказала, что с самого детства регулярно видела медоносных пчел около одной из стен дома и слышала жужжание, но не особо удивлялась — ведь в штате Мэн вообще живет много этих насекомых (согласно данным местного университета, 270 разных видов). Брат Марши, Майкл Найт, сказал, что пчелы жили в этом доме где-то 60 лет, а то и больше.
Судя по всему, семью Найтов полностью устраивало, что в стенах дома живут пчелы. Но недавно фермеры решили затеять в доме ремонт, и, чтобы не погубить насекомых, вызвали специалистов из компании Bee Huggah, которые вскрыли стену и удалили улей.
Эндрю Макдональд, специалист компании, помог пересадить пчел в отдельно стоящий улей. Как напомнил Эндрю, они играют важную роль в экосистеме, кроме выработки меда насекомые помогают опылять растения. Пчел пересадили в специально построенный улей, и Эндрю выложил в соцсетях видео того, как они обживаются на новом месте.
Семья предполагает, что со временем снова переселит пчел в какое-то другое место, но в любом случае хочет, чтобы они жили на ферме.
Любопытно, что пчелы в стенах хозяев дома вовсе не испугали: в аналогичном случае, о котором мы рассказывали в мае, семья, нашедшая в стене квартиры колонию пчел, восприняла происходящее как фильм ужасов наяву.