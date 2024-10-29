Фермеры в Огайо продали десятицентовую монету за полмиллиона долларов

В нумизматике действует простое правило: чем монета более редкая, тем выше ее стоимость. Однако, порой монета оказывается редкой не потому, что была изготовлена из необычного сплава или отчеканена много столетий назад каким-нибудь мастером, а всего лишь из-за опечатки.
Именно это произошло с монетой в 10 центов, которая ушла с молотка за 500 тысяч долларов. Историей монетки поделилось издание Associated Press.
Монету создали в 1975 году. на ее аверсе изображен президент США Франклин Делано Рузвельт. Она входила в набор для проверки подлинности и не пускалась в оборот.
Всего было создано 2,8 миллионов таких наборов, но только в двух из них на десятицентовой монете отсутствует буква S, которая является клеймом монетного двора — и именно эта деталь делает ее такой редкой.
Монет без клейма было всего две, и след героини рассказа терялся в конце 1970-х. Недавно, впрочем, она появилась на аукционе. Как оказалось, монету купил фермер из Огайо и положил ее в депозитную ячейку в банке, где она пролежала 40 лет.
Обычный набор из 6 монет продавался за 7 долларов, но этот сразу был признан особо ценным, поэтому мужчина приобрел их уже за 18 200 долларов (с учетом инфляции по сегодняшним меркам — примерно 90 тысяч). Он сознательно совершил покупку как финансовую инвестицию, понимая, что монета будет дорожать со временем.
Недавно фермер умер, и три его сестры унаследовали имущество брата — включая содержимое ячейки. Они решили продать монету, и успешно заключили сделку в это воскресенье с помощью онлайн-аукциона. Монета была продана за 506 250 долларов.
Вторая монета без буквы «S», о которой известно, тоже недавно поучаствовала в аукционе: ее продали в 2019 году за 456 тысяч долларов в частную коллекцию.
Ранее рассказали, что на аукцион выставят накладной нос знаменитого актера Лоуренса Оливье.