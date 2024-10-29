Фермеры в Огайо продали десятицентовую монету за полмиллиона долларов

Монет без клейма было всего две, и след героини рассказа терялся в конце 1970-х. Недавно, впрочем, она появилась на аукционе. Как оказалось, монету купил фермер из Огайо и положил ее в депозитную ячейку в банке, где она пролежала 40 лет.