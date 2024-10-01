Фермерские продукты: в чем их польза и стоит ли переплачивать

В проекте «Активный гражданин» выбирают лучшее мороженое столицы. Голосование проводится в рамках конкурса «Московское качество». Претенденты уже прошли два этапа отбора. Сначала составили рейтинг самых продаваемых десертов, а затем во время опроса покупатели назвали свои любимые марки — это мороженое отправили на дегустацию и проверку в лаборатории. В финал вышло 39 видов. Теперь москвичи отбирают по три победителя в номинациях «Мороженое эскимо», «Мороженое в стаканчике», «Мороженое в вафельном рожке», «Мороженое “Лакомка”, “Десерты”, “Торт-мороженое”. Кроме того, голосуют за самый вкусный десерт в категории “Лучшее мороженое “Сделано в Москве”. Производители, чьи десерты признают лучшими, смогут размещать на упаковке знак “Московское качество”. Сделать выбор у москвичей получится до конца сентября по ссылке ag.mos.ru/polls/16240.