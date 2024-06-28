Фермер из Индии нашел на своем поле алмазы

Бедный фермер из индийского штата Мадхья-Прадеш обнаружил алмазы на своем земельном участке в округе Панна. Об этом пишет ETV Bharat.
Дешрадж Адиваси, житель деревни Гаурейя Какаррахати, рассказал, что он вместе со своей женой давно охотился за алмазами, так как местность, где они арендовали землю, раньше славилась этими драгоценными камнями. И вот, старания пары окупились.
Сперва фермер нашел на участке небольшой алмаз весом 1,35 карата, который передал в алмазный фонд. А позже его жена обнаружила еще один, только крупнее первого: его масса составила 6,65 карата.
Стоимость второго алмаза оценивается в 2,5 млн рупий (примерно 2,6 млн рублей). Он будет выставлен на аукционе.
Ранее в Норвегии фермер нашел тысячелетний меч с именем кузнеца.
Анна Морозова