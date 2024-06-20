Феодоров день. Что можно и что нельзя делать 21 июня 2024 года

Феодор жил в первом веке нашей эры и был известным своей храбростью воином. Он происходил из города Евхаит (византийский город, располагался на территории современной Турции). Феодор сумел с помощью Господа победить громадного змея, жившего в пропасти в окрестностях Евхаита и пожиравшего людей. Вскоре после того отважного воина назначили военачальником (стратилатом) Гераклеи. Будучи воином, он не только совершал подвиги мечом, но и активно проповедовал веру Христову. В итоге благодаря усилиям Феодора Стратилата почти вся Гераклея приняла христианство. Когда император Ликиний начал гонения на христиан, Феодор сам пригласил его к себе в город, обещая принести жертву языческим богам. Но сам при этом разрубил всех золотых идолов, а их обломки раздал нищим. Император был взбешен, воина схватили и пытали. Но перед смертью Господь исцелил все его раны и тот сошел невредимым с Креста, на котором его распяли мучители. Увидев утром невредимого Феодора, царские воины тут же приняли крещение. Однако Феодор Стратилат принял добровольное решение погибнуть во славу Божию и по приказу императора был усечен мечом.