Феномен «острова тепла»: почему деревья необходимы человечеству для выживания

Помимо этого, угроза повышения температуры также становится проблемой. В последнее время можно было заметить, что аномальная жара стала более распространенной и интенсивной: только в 2023 году в результате воздействия экстремально высоких температур в США погибло более 2300 человек. Дальнейшее распространение «островов тепла» и уменьшение зеленых насаждений может только усугубить ситуацию.