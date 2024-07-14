Феномен «острова тепла»: почему деревья необходимы человечеству для выживания

Современные города превратились в «бетонные джунгли», где здания, дороги и другая инфраструктура поглощают и удерживают тепло, а деревьев и зеленых насаждений становится все меньше.
Это оказывает негативное воздействие на экологическую ситуацию в городе, так как отсутствие зелени повышает температуру из-за невозможности эвапотранспирации — процесса, при котором растения выделяют водяной пар, охлаждающий воздух.
Согласно исследованиям, температура в центре города и «деревенских» районах может отличаться на 7−11 градусов, и во многом эта разница обусловлена наличием растительности. Подобный феномен городской среды, характеризующейся повышенными, по сравнению с периферией, температурами воздуха, называют «городской остров тепла».
Доказано, что «остров тепла» способен нарушить суточный ход температур, из-за чего воздушные массы перестают циркулировать, а воздух застаивается и накапливает загрязнения.
Кроме того, на «островах тепла» в среднем чаще идут дожди, а вместе с ними пыль и грязь попадают на кожу, одежду и в питьевую воду. Разумеется, это оказывает негативное воздействие на организм.
Помимо этого, угроза повышения температуры также становится проблемой. В последнее время можно было заметить, что аномальная жара стала более распространенной и интенсивной: только в 2023 году в результате воздействия экстремально высоких температур в США погибло более 2300 человек. Дальнейшее распространение «островов тепла» и уменьшение зеленых насаждений может только усугубить ситуацию.
Эксперты считают, что необходимо переосмыслить методы развития городов. Это включает в себя несколько очевидных шагов, например, создания большего количества парков и общественных садов, а также инновационные методы, вроде озеленения крыш и стен.
Потенциально такие уголки зелени помогут отфильтровывать воздух и улучшить биоразнообразие в городских районах.
Ранее ученые привели еще один аргумент в пользу зеленых насаждений. Подробнее — читайте по ссылке.
Кристина Корчанова