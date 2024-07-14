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Феномен «острова тепла»: почему деревья необходимы человечеству для выживания

Какую роль играют деревья во время сильной жары, и что такое «эвапотранспирация»?

Источник: Unsplash / CC0

Современные города превратились в «бетонные джунгли», где здания, дороги и другая инфраструктура поглощают и удерживают тепло, а деревьев и зеленых насаждений становится все меньше.

Это оказывает негативное воздействие на экологическую ситуацию в городе, так как отсутствие зелени повышает температуру из-за невозможности эвапотранспирации — процесса, при котором растения выделяют водяной пар, охлаждающий воздух.

Согласно исследованиям, температура в центре города и «деревенских» районах может отличаться на 7−11 градусов, и во многом эта разница обусловлена наличием растительности. Подобный феномен городской среды, характеризующейся повышенными, по сравнению с периферией, температурами воздуха, называют «городской остров тепла».

Доказано, что «остров тепла» способен нарушить суточный ход температур, из-за чего воздушные массы перестают циркулировать, а воздух застаивается и накапливает загрязнения.

Кроме того, на «островах тепла» в среднем чаще идут дожди, а вместе с ними пыль и грязь попадают на кожу, одежду и в питьевую воду. Разумеется, это оказывает негативное воздействие на организм.

Помимо этого, угроза повышения температуры также становится проблемой. В последнее время можно было заметить, что аномальная жара стала более распространенной и интенсивной: только в 2023 году в результате воздействия экстремально высоких температур в США погибло более 2300 человек. Дальнейшее распространение «островов тепла» и уменьшение зеленых насаждений может только усугубить ситуацию.

Эксперты считают, что необходимо переосмыслить методы развития городов. Это включает в себя несколько очевидных шагов, например, создания большего количества парков и общественных садов, а также инновационные методы, вроде озеленения крыш и стен.

Потенциально такие уголки зелени помогут отфильтровывать воздух и улучшить биоразнообразие в городских районах.

Ранее ученые привели еще один аргумент в пользу зеленых насаждений. Подробнее — читайте по ссылке.

Кристина Корчанова