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Федункив высмеяла Галкина в браке с Пугачевой

Актриса и юмористка Марина Федункив высмеяла пародиста Максима Галкина в шоу «Натальная карта».

Источник: Личный архив Марины Федункив

Ведущая шоу Олеся Иванченко предположила, как могла себя вести Федункив в прошлой жизни. По ее словам, артистка, возможно, жила в браке по расчету.

«Могла быть женщиной, которая вышла по расчету без любви, играла на публику… Могли быть конфликты, которые прикрывались на людях мнимой гармонией», — отметила ведущая.

Федункив пошутила, что подобное поведение подходит Галкину в отношениях с Пугачевой.

«Ты прям сейчас какого-то Галкина описала», — заявила юмористка.

Пугачева и Галкин поженились в декабре 2011 года. В сентябре 2013-го у них появились на свет близнецы — сын Гарри и дочь Елизавета. После начала спецоперации России на Украине Примадонна вместе с детьми и мужем улетела из России в Израиль.

Пугачева обратилась к своим критикам и недоброжелателям после отъезда из России и призыва внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом. По ее словам, люди, которым она не нравилась, «были холопами, а стали рабами».