Федорова рассказала, как появилась заключительная фраза «Спокойной ночи, малыши!»

Оксана Федорова также призналась, что ее дети сначала не знали о ее работе на телевидении в программе «Спокойной ночи, малыши!». «Я детям не говорила, что их мама ведущая, и они не сразу узнали. Когда уже постарше стали, лет 5−6 им было, они мне задали такой вопрос: “Мама, как ты одновременно здесь дома и на телевизоре?”. Это было очень забавно», — отметила она, добавив, что только когда дети подросли, она рассказала им про свою работу и даже показала студию, где снимали программу.