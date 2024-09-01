Федорова рассказала, как появилась заключительная фраза «Спокойной ночи, малыши!»

«На моей памяти была очень интересная история, когда один мужчина написал в программу: “Оксана, у меня сын не чистит зубы, можно вас попросить, чтобы вы в программе желали “спокойной ночи” и приглашали чистить зубки?” — сказала Федорова, отметив, что теперь эта фраза стала обязательной в конце каждого выпуска.
«Я ввела эту фразу и теперь всегда заканчиваю передачу этими словами: “А сейчас давайте чистить зубки и ложиться спать”. Вот таким образом зрители сами помогали нам что-то менять в программе», — подчеркнула ведущая.
Сюрприз для родных детей.
Оксана Федорова также призналась, что ее дети сначала не знали о ее работе на телевидении в программе «Спокойной ночи, малыши!». «Я детям не говорила, что их мама ведущая, и они не сразу узнали. Когда уже постарше стали, лет 5−6 им было, они мне задали такой вопрос: “Мама, как ты одновременно здесь дома и на телевизоре?”. Это было очень забавно», — отметила она, добавив, что только когда дети подросли, она рассказала им про свою работу и даже показала студию, где снимали программу.
«Такое недоумение у них произошло, когда сложились все пазлы и нейронные связи в голове. Конечно, они были рады. Потом я им и выпуски показывала, и рассказывала, и приглашала их в студию посмотреть, как снимается наша передача», — рассказала Федорова.