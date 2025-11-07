Федорищев рассказал, как власти отреагировали на использование им мата

14 октября во время своего визита в Кинельский район губернатор Самарской области глава Самарской области раскритиковал состояние социальных объектов, включая школы и Дом культуры, а также обнаружил в траве закладной камень с поврежденной мемориальной табличкой. Федорищев матом уволил главу района во время проверки местной школы, когда чиновники подошли к камню с разбитой мемориальной табличкой в честь ветеранов Великой Отечественной войны.