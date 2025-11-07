Популярные темы
Федорищев рассказал, как власти отреагировали на использование им мата

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в пятницу, 7 ноября, заявил, что федеральные власти никак не отреагировали на скандал, связанный с использованием им нецензурной брани при увольнении чиновника.

Источник: РИА "Новости"

— У нас очень много тем для обсуждения. Эта тема не попадала в периметр нашего рабочего обсуждения, — сообщил Федорищев в беседе с Life.ru.

14 октября во время своего визита в Кинельский район губернатор Самарской области глава Самарской области раскритиковал состояние социальных объектов, включая школы и Дом культуры, а также обнаружил в траве закладной камень с поврежденной мемориальной табличкой. Федорищев матом уволил главу района во время проверки местной школы, когда чиновники подошли к камню с разбитой мемориальной табличкой в честь ветеранов Великой Отечественной войны.

Это далеко не первый раз, когда самарский глава так эмоционально высказывается о подчиненных.