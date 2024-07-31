Федор Конюхов завершил дрейф на полярной станции СП-24

Отмечается, что он начал дрейфовать 9 июля в 16.30 мск и до 23.00 14 июля дрейфовал на площади в 25 квадратных километров. Затем в 3.30 утра 18 июля он пересёк нулевой меридиан и вернулся в восточное полушарие. И, наконец, 23 июля в 18.00 российская дрейфующая полярная станция СП-24 Конюхова достигла самой южной точки своего маршрута, после чего, под влиянием южного и юго-восточного ветра, начался третий финальный этап дрейфа в северо-восточном направлении. Всего Конюхов провёл в одиночестве на льдине 20 дня 22 часа и 45 минут, тем самым установив мировой рекорд на одиночной исследовательской полярной станции в районе Северного полюса по продолжительности и пройденному расстоянию.