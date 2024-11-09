Федор Конюхов в ноябре начнет переход по Южному океану на весельной лодке

«Я в океане почти не разговариваю. Там своего голоса боишься. Ведь в океане нет голосов, там есть только звуки, например, бьющая по борту волна, гудящий ветер. Я, например, ни разу не слышал, чтобы альбатросы в океане кричали. Над тобой там, в океане, могут только альбатросы парить. Может быть, раз в месяц кит всплывёт и что-то прокричит. И больше там ничего нет», — рассказал Федор.