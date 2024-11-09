Федор Конюхов в ноябре начнет переход по Южному океану на весельной лодке

Это будет второй этап кругосветного маршрута в Южном океане. В период с декабря 2018 по май 2019 Конюхов на весельной лодке совершил первый в истории переход в Южном Тихом океане по маршруту: Новая Зеландия — мыс Горн. Старт нового путешествия состоится из порта аргентинской Ушуайи.
«Мы планируем выйти в период с 25 ноября по 5 декабря», — сказал Конюхов, отметив, что точная дата будет зависеть от готовности лодки и от погодных условий.
«На этом этапе предстоит более сложная задача. Когда я шел от Новой Зеландии до мыса Горн по Тихому океану, я прошел 11 тысяч километров за 153 дня. А теперь предстоит пройти от мыса Горн до Австралии 18 тысяч километров», — добавил путешественник.
Предполагается, что путь займет более 200 дней.
Как слетать на Марс
«Впервые в истории человечества весельная лодка будет находиться в этих широтах. От мыса Горн по Южной Атлантике и через Южный Индийский океан в сторону Австралии никто не ходил, и попыток не было. На Марс никто не летал и в этих широтах никто не ходил», — уточнил Оскар Конюхов.
Путешествие пройдет на той же лодке, что и переход по Тихому океану. Судно было отремонтировано и модернизировано в ОАЭ.
Для путешествия заготовили 100 килограмм сублимированных продуктов, по 5 тысяч калорий в день, потому что на веслах Федор будет работать по 15 часов в день. «Эти продукты очень вкусные, но только первую неделю», — с улыбкой отметил Оскар.
Федор Конюхов рассказал, что в океане не приходится рассчитывать на разнообразие блюд. Иногда он ловит кальмаров, но с рыбой предпочитает не связываться. Во-первых, она обитает в основном у побережья, а во-вторых, на ее готовку надо тратить газ, который нужно беречь.
Безмолвие
Самым сложным в путешествии Федор считает не отсутствие поблизости кораблей, которые могут оказать помощь: напротив, чем меньше кораблей, тем лучше. «Под них можно попасть. Ведь лодку в океане с корабля не видно. Но там, где я буду идти, кораблей не будет, разве что айсберги. Там ураганы и ветра все время дуют», — заявил путешественник.
«Самое главное, чтоб не было встречного ветра», — подчеркнул Федор. Его сын пояснил, что встречный ветер может означать потерю целой недели, потому что он может откинуть сильно назад, и придется проделывать расстояние заново.
«Я всегда говорю, что весельная лодка в океане учит смирению. Например, в Москве не на тот съезд свернул и потерял минут 15. А человек при встречном ветре, который несёт судно не по курсу, неделю лежит в лодке. Это психологически тяжело выдержать», — заметил Оскар.
«Я в океане почти не разговариваю. Там своего голоса боишься. Ведь в океане нет голосов, там есть только звуки, например, бьющая по борту волна, гудящий ветер. Я, например, ни разу не слышал, чтобы альбатросы в океане кричали. Над тобой там, в океане, могут только альбатросы парить. Может быть, раз в месяц кит всплывёт и что-то прокричит. И больше там ничего нет», — рассказал Федор.
По его словам, океан порой давит на человека психологически. «Ведь там нет вертикали. Человек привык видеть деревья, столбы, дома, других людей. А в океане я же не могу отойти и посмотреть на себя со стороны. Там только горизонт. И через 2−3 месяца начинаешь чувствовать себя странно, как будто чего-то постоянно не хватает», — продолжил путешественник.
«В океане нет цветов. Ты привык видеть красное, жёлтое, синее, яркие контрасты, а в океане нет ярких цветов, там все серое, даже закаты и восходы там сдержанных красок», — добавил Федор.
Он также рассказал, что спит в океане совсем недолго. «Я два часа сплю, два гребу. В океане устаешь физически, но восстанавливаешься быстрее, у тебя мозг не загружен, нет раздражителей, как на суше», — заключил Федор.